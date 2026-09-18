تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مستشفى ميس الجبل يحترق... و"الصحة" تدين

Lebanon 24
18-09-2026 | 13:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مستشفى ميس الجبل يحترق... والصحة تدين
مستشفى ميس الجبل يحترق... والصحة تدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دانت وزارة الصحة العامة بشدة إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، معتبرة أن ما جرى يشكل "اعتداءً صارخاً" على مؤسسة صحية تخدم أهالي المناطق الحدودية في جنوب لبنان.
Advertisement

وقالت الوزارة، في بيان، إن المستشفى كان قد خضع لأعمال صيانة وتأهيل وتزويد بالمعدات والأجهزة الطبية عقب الحرب، قبل أن يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي ويستخدمه كثكنة عسكرية، مشيرة إلى أنه أقدم لاحقاً على إحراقه بالكامل.

واعتبرت أن استهداف المؤسسات الطبية والكوادر الصحية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك ومحاسبة إسرائيل على الاعتداءات التي تطال القطاع الصحي اللبناني.

بدورها، دانت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية إحراق مستشفى ميس الجبل، معتبرة أن استهدافه يشكل اعتداءً على حق المواطنين في الطبابة والاستشفاء، ولا سيما في المناطق الحدودية.

وشددت الهيئة على أن المستشفيات الحكومية مؤسسات مدنية وإنسانية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية الحكومة اللبنانية إلى العمل على إعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه وضمان استمرار الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.

كما طالبت الهيئات الدولية والحقوقية بتوثيق الاعتداءات التي تطال المنشآت الطبية والعاملين فيها، مؤكدة أن استهداف القطاع الصحي لا يمكن التعامل معه باعتباره أمراً عادياً أو مقبولاً.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحرك آليات إسرائيلية من مستشفى ميس الجبل باتجاه وادي السلوقي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير إسرائيليّ في ميس الجبل
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تفجير اسرائيلي عنيف في ميس الجبل
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

المستشفيات الحكومية

وزارة الصحة العامة

الحكومة اللبنانية

المجتمع الدولي

وزارة الصحة

منظمة الصحة

جنوب لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-18
Lebanon24
15:45 | 2026-09-18
Lebanon24
15:12 | 2026-09-18
Lebanon24
15:03 | 2026-09-18
Lebanon24
15:00 | 2026-09-18
Lebanon24
15:00 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24