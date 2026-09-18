مستشفى ميس الجبل يحترق... والصحة تدين

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دانت بشدة إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، معتبرة أن ما جرى يشكل "اعتداءً صارخاً" على مؤسسة صحية تخدم أهالي المناطق الحدودية في .وقالت الوزارة، في بيان، إن المستشفى كان قد خضع لأعمال صيانة وتأهيل وتزويد بالمعدات والأجهزة الطبية عقب الحرب، قبل أن يتمركز فيه الجيش ويستخدمه كثكنة عسكرية، مشيرة إلى أنه أقدم لاحقاً على إحراقه بالكامل.واعتبرت أن استهداف المؤسسات الطبية والكوادر الصحية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك ومحاسبة على الاعتداءات التي تطال القطاع الصحي اللبناني.بدورها، دانت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في إحراق مستشفى ميس الجبل، معتبرة أن استهدافه يشكل اعتداءً على حق المواطنين في الطبابة والاستشفاء، ولا سيما في المناطق الحدودية.وشددت الهيئة على أن المستشفيات الحكومية مؤسسات مدنية وإنسانية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية إلى العمل على إعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه وضمان استمرار الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.كما طالبت الهيئات الدولية والحقوقية بتوثيق الاعتداءات التي تطال المنشآت الطبية والعاملين فيها، مؤكدة أن استهداف القطاع الصحي لا يمكن التعامل معه باعتباره أمراً عادياً أو مقبولاً.