حزب الله يحيي ذكرى نصرالله وكلمة مرتقبة لقاسم

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كتبت" الاخبار": من المتوقع ان يخرج عن صمته مع الكلمة الشاملة للامين العام للحزب الشيخ نعيم في الاحتفال المركزي الذي ينظمه الحزب في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الامينين العامين لحزب والسيد هاشم صفي الدين في 27 ايلول على طريق في مرقد الشهيد ، ومن المتوقع حضور حشود شعبية كبيرة.وقد أنجزت تقريبا الخطوات التنظيمية وسيعلنها الحزب مطلع الاسبوع، كما بدأ توجيه الدعوات، ويبقى السؤال، في ظل القطيعة بين وحارة حريك، هل يوجه حزب الله الدعوة للرئيس عون لحضور الاحتفال كما حصل العام الماضي، التسريبات المؤكدة حتى الان تشير الى عدم توجيه دعوة الى للاحتفال،الا اذا طرأت تطورات ما.من جهة ثانية، علم ان "حزب الله" بدأ في دفع بدلات الإيواء للنازحين رغم الحصار المالي والاجراءات الاميركية وتقديم المساعدات لاهالي والجرحى والمحتاجين مع بداية فصل الشتاء والعام الدراسي.