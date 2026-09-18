تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله يحيي ذكرى نصرالله وكلمة مرتقبة لقاسم

Lebanon 24
18-09-2026 | 22:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حزب الله يحيي ذكرى نصرالله وكلمة مرتقبة لقاسم
حزب الله يحيي ذكرى نصرالله وكلمة مرتقبة لقاسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": من المتوقع ان يخرج حزب الله عن صمته مع الكلمة الشاملة للامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال المركزي الذي ينظمه الحزب في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 27 ايلول على طريق المطار في مرقد الشهيد حسن نصرالله، ومن المتوقع حضور حشود شعبية كبيرة.
Advertisement

وقد أنجزت تقريبا الخطوات التنظيمية وسيعلنها الحزب مطلع الاسبوع، كما بدأ توجيه الدعوات، ويبقى السؤال، في ظل القطيعة بين بعبدا وحارة حريك، هل يوجه حزب الله الدعوة للرئيس عون لحضور الاحتفال كما حصل العام الماضي، التسريبات المؤكدة حتى الان تشير الى عدم توجيه دعوة الى الرئيس عون للاحتفال،الا اذا طرأت تطورات ما.

من جهة ثانية، علم ان "حزب الله" بدأ في دفع بدلات الإيواء للنازحين رغم الحصار المالي والاجراءات الاميركية وتقديم المساعدات لاهالي الشهداء والجرحى والمحتاجين مع بداية فصل الشتاء والعام الدراسي.
 
مواضيع ذات صلة
كلمة مرتقبة للشيخ نعيم قاسم.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبناني للوساطة الاميركية واسرائيل ماضية في التصعيد وكلمة لبري اليوم في ذكرى تغييب الصدر
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض أميركي لمعركة "علي الطاهر"وكلمة لقاسم غدا
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الله السيد حسن

حسن نصرالله

الرئيس عون

الله السيد

السيد حسن

حزب الله

رئيس عون

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24