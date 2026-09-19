أهالي السجناء اللبنانيين الموقوفين في العراق طالبوا بإنهاء ملف أبنائهم

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عقد أهالي السجناء اللبنانيين الموقوفين في مؤتمرا صحافيا ناشدوا خلاله الحكومتين واللبنانية النظر في أوضاع أبنائهم "الذين نُقلوا من سجون "قسد" في إلى السجون العراقية".تحدث باسم الأهالي الشيخ نبيل رحيم الذي أوضح أن "الملف ينقسم إلى قسمين: الأول يضم موقوفين لم يدخلوا العراق قط وسُلّموا من القوات الأميركية إلى السلطات العراقية، بينهم طارق الخياط ومحمد القصاب، وقد صدرت بحقهم أحكام إعدام رغم عدم ارتكابهم أي عمل داخل العراق. أما القسم الثاني فيشمل عشرات الموقوفين الذين اعتقلتهم "قسد" وسلّمتهم لاحقًا إلى ، ومنهم: شاكر فضل شهال، عبدالله محمود البدوي، أيمن مروان علماوية، زياد أحمد خياط، محمد عمر فستق، محمد حسان الديري، محمد سليم ، حسين رشاد الحموي، عمر سمير محمد ، سلمان كمال خالد هويدي وأحمد عبدالقادر ".وأشار إلى أن "أوضاع السجناء داخل السجون العراقية سيئة جدًا من حيث انقطاع المياه والكهرباء والاكتظاظ"، داعيًا إلى "تحرك جدي لمطالبة بغداد بتسليمهم إلى ، أسوة بما جرى مع موقوفين آخرين أُعيدوا سابقًا". كما شدّد على أن "الأهالي يعيشون حالة مأساوية، إذ فقدوا التواصل مع أبنائهم إلا عبر رسائل متقطعة"، مطالبًا دار الفتوى والنواب والمرجعيات والسياسية ب"الضغط لاستعادة هؤلاء السجناء إلى وطنهم".