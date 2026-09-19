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لبنان

أهالي السجناء اللبنانيين الموقوفين في العراق طالبوا بإنهاء ملف أبنائهم

Lebanon 24
19-09-2026 | 02:46
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عقد أهالي السجناء اللبنانيين الموقوفين في العراق مؤتمرا صحافيا ناشدوا خلاله الحكومتين العراقية واللبنانية النظر في أوضاع أبنائهم "الذين نُقلوا من سجون "قسد" في سوريا إلى السجون العراقية".
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تحدث باسم الأهالي الشيخ نبيل رحيم الذي أوضح أن "الملف ينقسم إلى قسمين: الأول يضم موقوفين لم يدخلوا العراق قط وسُلّموا من القوات الأميركية إلى السلطات العراقية، بينهم طارق الخياط ومحمد القصاب، وقد صدرت بحقهم أحكام إعدام رغم عدم ارتكابهم أي عمل داخل العراق. أما القسم الثاني فيشمل عشرات الموقوفين الذين اعتقلتهم "قسد" وسلّمتهم لاحقًا إلى بغداد، ومنهم: شاكر فضل شهال، عبدالله محمود البدوي، أيمن مروان علماوية، زياد أحمد خياط، محمد عمر فستق، محمد حسان الديري، محمد سليم ميقاتي، حسين رشاد الحموي، عمر سمير محمد عيتاني، سلمان كمال خالد هويدي وأحمد عبدالقادر الترك".

وأشار إلى أن "أوضاع السجناء داخل السجون العراقية سيئة جدًا من حيث انقطاع المياه والكهرباء والاكتظاظ"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "تحرك جدي لمطالبة بغداد بتسليمهم إلى لبنان، أسوة بما جرى مع موقوفين آخرين أُعيدوا سابقًا". كما شدّد على أن "الأهالي يعيشون حالة مأساوية، إذ فقدوا التواصل مع أبنائهم إلا عبر رسائل متقطعة"، مطالبًا دار الفتوى والنواب والمرجعيات الدينية والسياسية ب"الضغط لاستعادة هؤلاء السجناء إلى وطنهم".
 
 
 
 

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