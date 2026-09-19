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لبنان

ما جديد "ملف العملاء"؟ شبكات تحت الرصد

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
19-09-2026 | 07:00
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ما جديد ملف العملاء؟ شبكات تحت الرصد
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يعود ملف التعامل مع إسرائيل إلى دائرة الضوء بقوة، وسط تركيز قضائي وأمني متزايد على قضايا لا تزال قيد المتابعة، في وقت تكشف فيه التحقيقات تباعاً عن خيوط جديدة قد تقود إلى ملفات أخرى لم تكن مطروحة سابقاً بالصورة نفسها.
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وتقول مصادر قضائية إن الحرب الحالية بين لبنان وإسرائيل، عززت حضور هذا الملف لدى الجهات القضائية المعنية، خصوصاً مع تراكم معطيات تتطلب التدقيق والمتابعة، بالتوازي مع استمرار العمل على قضايا تعود إلى الحرب الماضية، والتي لم تُقفل كل مساراتها بعد.

ووفق المعلومات، فإن بعض الملفات المرتبطة بالحرب الماضية أفضت خلال التحقيق فيها إلى انكشاف خيوط جديدة تتصل بشبكات تعامل، الأمر الذي وسّع دائرة المتابعة وفتح مسارات تحقيق إضافية. وفي بعض الحالات، قد تبدأ القضية من معطى محدد، قبل أن تقود عملية التدقيق فيه إلى معلومات أخرى تستوجب فتح مسار جديد والتحقق من طبيعة الارتباطات المحيطة به.

وتشير المصادر إلى أن آلية العمل المعتمدة في هذا النوع من القضايا تقوم على التعامل مع كل ملف وفق معطياته ومرحلته، بعيداً عن جمع القضايا المختلفة ضمن ملف واحد بصورة مسبقة. وعليه، فإن كل قضية تُدرس بمعزل عن الأخرى، وتُفحص المعلومات والأدلة المرتبطة بها بصورة مستقلة.

لكن الصورة تتغير، وفق المصادر، عندما تكشف التحقيقات عن تقاطع بين ملفين أو أكثر. فعند ظهور أي ارتباط محتمل، ينتقل هذا الجانب إلى دائرة الأولوية، ويجري التدقيق فيه لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتقاطع محدود بين قضيتين، أم أن الخيط المكتشف يقود إلى ارتباطات أوسع تستدعي توسيع التحقيق.

وبحسب المصادر، تكمن أهمية هذه الآلية في أن بعض الخيوط قد لا تظهر منذ بداية التحقيق، بل تتكشف مع تقدم العمل على الملفات وجمع المعطيات ومقارنتها. وبالتالي، فإن قضية يجري التعامل معها بدايةً كملف مستقل قد تفتح لاحقاً باباً على قضية أخرى في حال ثبوت وجود رابط بينهما.

وتؤكد المعلومات أن ملف التعامل مع إسرائيل سيبقى مفتوحاً بقوة، إذ إن هناك قضايا عدة لا تزال قيد المتابعة، فيما قد تشهد المرحلة المقبلة انكشاف ملفات إضافية مرتبطة بالتعامل المباشر مع إسرائيل.

ومن هنا، تعود مسألة التوقيفات إلى الواجهة مجدداً، إذ إن أي معطيات جديدة تثبتها التحقيقات قد تفضي إلى إجراءات إضافية بحق أشخاص يشتبه بارتباطهم بهذه الملفات، وفق ما تتوصل إليه الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتبقى الأنظار، في المرحلة المقبلة، متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات، خصوصاً أن الخيوط الجديدة المنبثقة من ملفات سابقة قد لا تتوقف عند حدود القضايا المعروفة حالياً.
وبين ملفات تُدرس كل على حدة وروابط محتملة تحظى بالأولوية فور ظهورها، يبدو أن ملف العملاء مقبل على مرحلة دقيقة قد تحمل معها تطورات جديدة وتعيد قضية التوقيفات إلى الواجهة بقوة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
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