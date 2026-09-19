أغرق الطرقات والسيارات... كيف سيكون طقس لبنان بعد "مُنخفض الأمس"؟

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بعد المنخفض الجويّ السريع الذي أثّر على يوم أمس، وتسبّب في تشكّل السيول وقطع الطرقات وخصوصاً في المكلس والدكوانة، يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في الأيام المُقبلة، طقس مستقرّ مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، على أن تعود للارتفاع تدريجيأ وبشكلٍ خاص في الداخل وعلى الجبال.وبحسب نشرة مصلحة الأرصاد الجويّة، فإنّ الطقس سيكون اليوم السبت، غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية.وأوضحت أنّ الطقس سيتحسن تدريجيّاً خلال النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.أما يوم غدّ الأحد، فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع إرتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.وفي ما يتعلّق ببداية الأسبوع، أعلنت مصلحة الأرصاد أنّ الطقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية، بينما يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا خاصة شمال البلاد.أما المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، فقد أشار في تقريرٍ إلى أنّ الهطولات يوم أمس، تراوحت على الخطّ الساحليّ بين 55 و120 ملم، وعلى الجبال الغربية بين 25 و65 ملم، بينما تراوحت في بين 10 و40 ملم.وكانت الأمطار الغزيرة التي تساقطت يوم أمس، في المناطق الساحليّة، تسبّبت بتشكّل السيول على الطرقات، وأغرقت السيارات، بعدما جرفت المياه معها الأتربة والحجارة والحصى والصخور، إضافة إلى النفايات.فمنطقة المكلس كان لها الحصة الأكبر يوم أمس بالأضرار، حيث قطعت مياه الأمطار طريق عام المنصورية - المكلس.كما غمرت مياه الأمطار السيارات في الدكوانة والحازمية، وتوقّفت حركة السير في أكثر من منطقة، فيما تضرّر الزفت والأرصفة جراء التساقط الكثيف للمطر.وتخلّل المطريّة وقوع حوادث سير. فقد تسبّبت الأمطار بانزلاق شاحنة يوم أمس، على طريق عام عاريا باتجاه الجمهور.