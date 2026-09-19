بيانٌ من قوى الأمن إلى المواطنين... ماذا ستشهد الحمراء وبدارو وضبية؟

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:أوّلًا: في محلّة الحمراءاعتبارًا من الساعة 14.00 من تاريخي 19 و20-9-2026 سيقام مهرجان بعنوان “العودة إلى المدرسة” بهدف تنشيط حركة التجارة والسياحة، في شارع الحمراء.سيتمّ قطع السير في شارع الحمراء طيلة فترة المهرجان، من أمام روسا كافيه حتّى فندق الكروان بلازا، وقطع كافة الطرقات المتفرّعة من المكان. كذلك سيتمّ تحويل السير من تقاطع روسا كافيه يمينًا باتّجاه شارع ، ويسارًا باتّجاه شارع المقدسي، ثمّ يسارًا باتّجاه شاع نعمة يافي.ثانيًا: في محلّة بدارواعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 20-9-2026 سيتمّ تصوير إعلان تلفزيوني توعوي لصالح المديرية العامّة للدفاع المدني، وذلك في شارع – بدارو (بمحاذاة أوجيرو).ثالثًا: في محلّة مارينا – ضبيةاعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 20-9-2026 ستنظّم جمعية شباب أنترانيك سباقًا رياضيًّا خيريًّا FUN RUN في منطقة مارينا – ضبية بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على ، وسيتمّ إقفال المسلك المذكور طيلة فترة النشاط، ولحين الانتهاء.يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.