تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيانٌ من قوى الأمن إلى المواطنين... ماذا ستشهد الحمراء وبدارو وضبية؟

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بيانٌ من قوى الأمن إلى المواطنين... ماذا ستشهد الحمراء وبدارو وضبية؟
بيانٌ من قوى الأمن إلى المواطنين... ماذا ستشهد الحمراء وبدارو وضبية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
أوّلًا: في محلّة الحمراء
اعتبارًا من الساعة 14.00 من تاريخي 19 و20-9-2026 سيقام مهرجان بعنوان “العودة إلى المدرسة” بهدف تنشيط حركة التجارة والسياحة، في شارع الحمراء.
سيتمّ قطع السير في شارع الحمراء الرئيسي طيلة فترة المهرجان، من أمام روسا كافيه حتّى فندق الكروان بلازا، وقطع كافة الطرقات المتفرّعة من المكان. كذلك سيتمّ تحويل السير من تقاطع روسا كافيه يمينًا باتّجاه شارع القاهرة، ويسارًا باتّجاه شارع المقدسي، ثمّ يسارًا باتّجاه شاع نعمة يافي.
Advertisement
ثانيًا: في محلّة بدارو
اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 20-9-2026 سيتمّ تصوير إعلان تلفزيوني توعوي لصالح المديرية العامّة للدفاع المدني، وذلك في شارع العلم – بدارو (بمحاذاة أوجيرو).
ثالثًا: في محلّة مارينا – ضبية
اعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 20-9-2026 ستنظّم جمعية شباب أنترانيك سباقًا رياضيًّا خيريًّا FUN RUN في منطقة مارينا – ضبية بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على الطريق البحري، وسيتمّ إقفال المسلك المذكور طيلة فترة النشاط، ولحين الانتهاء.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة المتحف في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ يهمّ المواطنين...هذا ما ستشهده منطقة في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المواطنين في حاصبيا.. بيان من الأمن العام
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السبت والأحد... بيانٌ من قوى الأمن يكشف ما ستشهده منطقتا سليم سلام والكولا
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

الطريق البحري

على الطريق

القاهرة

حسن على

الرئيسي

الحمرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19
Lebanon24
03:39 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24