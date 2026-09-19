وسط ارتفاع أسعار المحروقات.. اعتصام لسائقي الباصات في طرابلس

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ونفذ المشاركون اعتصاما تحدث خلاله النقيب شادي السيد معلنا ان "هذا التحرك اليوم هو بمثابه إنذار للحكومة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وسيليه تصعيد يعمد من خلاله السائقون والاتحاد الى قطع كل الطرقات الرئيسية والدولية في كل لبنان".وتوجه الى الحكومة سائلاً "كيف يمكن لهذا القطاع ان يستمر في العمل في ظل الاوضاع المالية الراهنة وارتفاع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت وقارورة وربطة الخبز"، وقال: "إن الحكومة تتجاهل هذا الواقع وعليها ان تلتفت اليه، فكيف يمكن لهذا السائق ان يعتاش في ظل تسديد ميكانيك وبدل تأمين ورسوم دفتر القيادة وإجازة السوق؟ كيف يمكن له ان يستمر وهو يتقاضى 150,000 على الراكب؟ اننا بحاجة لقرار بدعم السائقين العموميين من قبل الحكومة، وتحرك اليوم مؤازر لتحرك رئيس اتحادات النقل البري ".أضاف: "لقد لفتنا تحرك النواب وكلامهم في الجلسة الأخيرة والاشكالات في ما بينهم التي تبتغي الشعبية، هذا الامر لن يقدم لنا خبزا، نريد من النواب ان يعملوا على ارض الواقع بما يفيد الناس ويعود عليهم بالمنفعة وهذا امر اساسي".وختم السيد: "هناك تجاوزات وهناك اعتداءات على هذا القطاع وعلى الدولة ان توقفها فورا، ونحن بصدد التصعيد وهذا التحرك هو مجرد إنذار".كذلك، تحدث النقيب مصطفى بطيخ عن السائقين مؤكدا ان "التصعيد وارد في كل دقيقة".