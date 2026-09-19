تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلامٌ عن رواتب اللبنانيين.. ماذا فعلت بها "فاتورة الطريق"؟

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كلامٌ عن رواتب اللبنانيين.. ماذا فعلت بها فاتورة الطريق؟
كلامٌ عن رواتب اللبنانيين.. ماذا فعلت بها فاتورة الطريق؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تناول فيه تأثير ارتفاع كلفة النقل والمحروقات على معيشة اللبنانيين، مشيراً إلى أن التنقل بات يستنزف جزءاً متزايداً من دخل الأسر، ولا يقتصر تأثيره على الوصول إلى العمل، بل يمتد إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
Advertisement
 
 
وبحسب التقرير، بات العديد من الموظفين يحسبون كلفة الطريق قبل بقية مصاريفهم الشهرية، في ظل ارتفاع أجور النقل والوقود والصيانة، ما يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص الإنفاق في مجالات أخرى.


ويأتي ذلك رغم رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 28 مليون ليرة شهرياً اعتباراً من آب 2025، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15.69% في تموز 2026، وفق إدارة الإحصاء المركزي.


وأشار التقرير إلى أن المسافة بين المنزل والعمل باتت عاملاً أساسياً عند تقييم الوظائف، إذ قد يفقد الموظف جزءاً مهماً من راتبه بسبب كلفة التنقل اليومية، ما يجعل الوظيفة الأقرب أحياناً أكثر جدوى من أخرى ذات راتب أعلى.


ولا يتوقف تأثير ارتفاع المحروقات عند التنقل، بل ينتقل إلى أسعار السلع الأساسية. ففي 17 أيلول الجاري، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الأبيض الوسط في الأفران من 75 ألف ليرة إلى 80 ألفاً، وحددت سعرها في المحال التجارية بـ95 ألف ليرة، عازية القرار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت يشكل فيه المازوت نحو 22% من كلفة إنتاج الخبز.


ومع تزايد الأعباء، تلجأ أسر لبنانية إلى خفض نفقاتها الغذائية عبر شراء منتجات أرخص أو تقليل الكميات. وأظهرت بيانات أوردها البنك الدولي أن 83% من الأسر المشمولة بأحد المسوح لجأت إلى أغذية أقل تفضيلاً أو أرخص بسبب نقص الغذاء أو المال، وترتفع النسبة إلى 91% بين الأسر الفقيرة.


كذلك، يواجه سائقو سيارات الأجرة معادلة صعبة بين رفع التعرفة لتغطية الوقود والصيانة، والحفاظ على أسعار يستطيع الركاب تحملها، ما يزيد أهمية النقل الجماعي ومشاركة السيارات كخيارات أقل كلفة.


ويمتد الضغط أيضاً إلى التعليم، إذ باتت كلفة نقل الطلاب إلى المدارس والجامعات بنداً أساسياً في ميزانية الأسر، ما قد يدفع بعضها إلى اختيار مؤسسات تعليمية أقرب أو الاعتماد بصورة أكبر على النقل المشترك.


وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي عماد عكوش لـ"الجزيرة نت" إن ارتفاع الأسعار يرتبط بتداعيات الحرب واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب التضخم وضعف الليرة وارتفاع كلفة التمويل.


وأشار إلى أن اعتماد لبنان على الاستيراد لتأمين أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية يجعله شديد التأثر بارتفاع كلفة الطاقة والنقل والشحن والتأمين.


وحذر عكوش من أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يبقى محصوراً في كلفة تعبئة السيارات، بل ينتقل إلى مختلف حلقات الاقتصاد، من النقل والتوزيع إلى أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في ظل غياب شبكة نقل عام فعالة.
مواضيع ذات صلة
ماذا يقال في إسرائيل بشأن "حزب الله"؟ كلام عن "7 أكتوبر"
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تحضر أميركا للبنان؟ كلامٌ عن "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُطبخ للبنان؟ كلامٌ عن "قرار مفاجئ" لترامب وانسحاب إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا طلبت أميركا من "حزب الله"؟ كلامٌ جديد لافت!
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

الخبير الاقتصادي

وزارة الاقتصاد

البنك الدولي

الجزيرة

جزيرة

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2026-09-19
Lebanon24
23:00 | 2026-09-19
Lebanon24
23:06 | 2026-09-19
Lebanon24
23:11 | 2026-09-19
Lebanon24
23:27 | 2026-09-19
Lebanon24
23:24 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24