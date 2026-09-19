بلبلة بعد "امتحانات الطب" في "اللبنانية".. بيانات استنكار وهذه تفاصيل القصّة

أثارت امتحانات الدخول إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في موجة اعتراضات، وسط مطالب بتوضيح ملابسات الأخطاء التي قيل إنها وردت في عدد من الأسئلة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وصولاً إلى دعوات لإلغاء الامتحانات وإعادتها.

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وفي هذا السياق، طالبت منظمة الشباب التقدمي بتوضيح ما أُثير بشأن امتحانات الدخول إلى ، ولا سيما الخطأ المثبت في عدد من أسئلة مادة الكيمياء، متسائلةً عن آلية تصحيح الخطأ ومدى ضمانها المساواة بين المتبارين.





وقالت المنظمة في بيان إن "الجامعة هي الصرح التعليمي الوطني الذي يلجأ إليه الطلاب الكفؤون والمتفوقون، ومعظم أبناء الطبقة المتوسطة الدخل"، مطالبةً بـ"محاسبة من تسبب بهذا الخطأ الأكاديمي وإقصائه عن مثل هذه المهمة".





وسألت عما إذا كان تصحيح الخطأ قد أدى إلى تغيير ترتيب المتبارين، وما إذا كان بعض الطلاب قد استفادوا على حساب آخرين، داعيةً إلى اتخاذ خطوات فعلية وشفافة لتوضيح ما حصل، حفاظاً على سمعة الجامعة وموقعها الأكاديمي، خصوصاً في ظل الإنجازات التي حققتها ومستوى كلية الطب وكفاءة خريجيها.





بدوره، صعّد النائب موقفه، معتبراً عبر حسابه على منصة "إكس" أن مباراة الدخول إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة شهدت "شوائب بالجملة ارتقت لمستوى فضيحة".





وطالب الدكتور بسام بدران بالتدخل سريعاً وإلغاء الامتحانات وإعادتها، إلى جانب عزل اللجنة المولجة بها ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي قال إنها طالت الأسئلة 14 و16 و19 و24 في مادتي الكيمياء وعلم الوراثة، فضلاً عن أخطاء أخرى. وطالب الدكتور بسام بدران بالتدخل سريعاً وإلغاء الامتحانات وإعادتها، إلى جانب عزل اللجنة المولجة بها ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي قال إنها طالت الأسئلة 14 و16 و19 و24 في مادتي الكيمياء وعلم الوراثة، فضلاً عن أخطاء أخرى.





وحذّر من أنه، في حال عدم معالجة القضية، سيلجأ مع الطلاب إلى الاحتجاج، إضافةً إلى كشف أسماء الأساتذة المعنيين والادعاء على المسؤولين بتهم "التقصير والتزوير والتمرير"، وفق تعبيره.