في طرابلس.. مسيرات قبيل اعتصام الغد رفضاً للطعن بقانون العفو العام

تشهد شوارع مدينة سيارة بالتزامن مع دعوات للمشاركة في اعتصام مقرر عند الرابعة عصراً في ، احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام.



وتتجه الأنظار إلى الاعتصام المرتقب، في ظل دعوات أطلقها ناشطون وفعاليات سياسية ودينية للمشاركة في التحرك، والمطالبة بإنهاء معاناة السجناء الإسلاميين وعائلاتهم.



ويؤكد منظمو التحرك رفضهم لما يعتبرونه محاولة للالتفاف على معالجة ملف السجناء، مطالبين بالمضي في تطبيق ورفع المعاناة عن الموقوفين وعائلاتهم.

بالفيديو.. مسيرات سيارة في طرابلس تزامناً مع دعوات للتجمع في ساحة النور عند الرابعة يوم غدٍ الأحد رفضاً للطعن بقانون العفو العام#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/qGrcss5SDu — 24 (@Lebanon24) September 19, 2026 Advertisement