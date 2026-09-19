في طرابلس.. مسيرات قبيل اعتصام الغد رفضاً للطعن بقانون العفو العام

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بالفيديو.. مسيرات سيارة في طرابلس تزامناً مع دعوات للتجمع في ساحة النور عند الرابعة يوم غدٍ الأحد رفضاً للطعن بقانون العفو العام#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/qGrcss5SDu
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 19, 2026
بالفيديو.. مسيرات سيارة في طرابلس تزامناً مع دعوات للتجمع في ساحة النور عند الرابعة يوم غدٍ الأحد رفضاً للطعن بقانون العفو العام#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/qGrcss5SDu