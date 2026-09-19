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لبنان

في طرابلس.. مسيرات قبيل اعتصام الغد رفضاً للطعن بقانون العفو العام

Lebanon 24
19-09-2026 | 19:58
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في طرابلس.. مسيرات قبيل اعتصام الغد رفضاً للطعن بقانون العفو العام
في طرابلس.. مسيرات قبيل اعتصام الغد رفضاً للطعن بقانون العفو العام photos 0
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تشهد شوارع مدينة طرابلس مسيرات سيارة بالتزامن مع دعوات للمشاركة في اعتصام مقرر عند الرابعة عصراً في ساحة النور، احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام.

وتتجه الأنظار إلى الاعتصام المرتقب، في ظل دعوات أطلقها ناشطون وفعاليات سياسية ودينية للمشاركة في التحرك، والمطالبة بإنهاء معاناة السجناء الإسلاميين وعائلاتهم.

ويؤكد منظمو التحرك رفضهم لما يعتبرونه محاولة للالتفاف على معالجة ملف السجناء، مطالبين بالمضي في تطبيق قانون العفو العام ورفع المعاناة عن الموقوفين وعائلاتهم.
 
 
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قانون العفو العام

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