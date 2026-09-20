"أفكار حكوميّة" لمواجهة غلاء المحروقات

لفت مصدرٌ حكوميّ إلى أن أفكاراً بدأت تُطرح لمعالجة ملف غلاء المازوت والبنزين في ، بسبب الأوضاع الإقليمية، وحجم الضريبة الموضوعة على كل صفيحة والتي تصل مع الأمور التشغيلية إلى 10 دولارات، موزعة على النحو التالي: الرسوم، والضريبة على القيمة المضافة التي تصل إلى حوالى 7 دولارات للصفيحة وتتقاضاها الدولة، الأمور التشغيلية مثل النقل دولار واحد، الجعالة التي تتقاضاها حوالى دولارين، فيصبح المجموع عشرة دولارات.

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وقال المصدر: "مع الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات، قد يصل سعر الصفيحة الواحدة إلى حوالى 32 دولاراً، علماً أن السعر قابل للارتفاع بسبب الأزمات الخارجية".



وأضاف: "من الأفكار المطروحة، أن تستورد الدولة مباشرة وبكميات كبيرة من أجل خفض الأسعار، وإدخال السوق اللبناني في منافسة إيجابية. كذلك، يتم البحث في رفع بدل النقل اليومي للجميع في القطاعين العام والخاص، بعدما بات الرقم الحالي لبدل النقل غير متجانس مع الواقع".



كذلك، طرحت فكرة تنظيم سير السيارات بناءً على أرقام اللوحات المفرد والمجوز مما يؤدي الى خفض استهلاك الوقود، والتخفيف من ازدحام السير في الوقت عينه.



في المقابل ، كان نقيب موزعي المحروقات، ، أكد في اتصال مع " " أنَّ هناك تراجعاً في مبيعات مادة البنزين على المحطات بنسبة تتراوح بين 30% و35%، وذلك بسبب الغلاء المستمر وعدم قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية المرتفعة، مشيراً إلى أن المواطن بات يتحمل كلفة الحروب القائمة في العالم وسط تراكم الفواتير من كهرباء ومحروقات ومواد غذائية وأقساط مدرسية، من دون أي تحرك من قبل الدولة.



وأوضح أن أسعار البنزين ستستمر بالارتفاع ولن يقف الأمر عند الـ 31 دولاراً، وكذلك الأمر بالنسبة للمازوت والغاز.



وذكر أنَّ المواطنين في مختلف المناطق من الجبل والبقاع والشمال والجنوب مقبلون على فصل الشتاء وهم بحاجة ماسة لمازوت التدفئة، حيث تجاوز سعر 300 دولار، ما يعني أن حاجة الأسرة لنحو 10 براميل تتطلب أكثر من 3000 دولار.



ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن في برميل النفط الخام الذي بلغ 108 دولارات فحسب، بل في الارتفاع الكبير لأسعار النفط المكرر ( البنزين والديزل)، معرباً عن أمله في أن تتجه الأوضاع الدولية نحو التهدئة لتنخفض الأسعار.