تحوّل في دعم المزارعين

علم " " من أوساط وزارية أنّ دعم القطاع الزراعي في يتجه نحو تغيير في المقاربة.

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وحسب المعلومات، فإنّه بدلاً من توزيع مساعدات متفرقة على مزارعين يعملون بصورة منفردة، سيكون هناك اتجاه لوضع التعاونيات وتجمعات المنتجين في صلب التدخلات الجديدة، بهدف تمكين المزارعين من تجميع إنتاجهم وشراء المستلزمات والخدمات بصورة مشتركة، بما قد يخفض كلفة النقل والتوضيب والمدخلات، ويمنحهم قدرة أكبر على التفاوض والوصول إلى التمويل والأسواق.

وقالت الاوساط أن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد التعاونيات المسجلة أو الدورات التدريبية، بل في الأثر المباشر على فاتورة المزارع ودخله، وذلك من خلال نسبة خفض كلفة السماد والنقل والتوضيب عند شرائها جماعياً، وهل سيؤدي تجميع الإنتاج إلى عقود بيع أفضل وأسعار أكثر استقراراً؟"