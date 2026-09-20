رداً على ادعاءات إسرائيل بشأنها.. وزيرا الصحة والعمل زارا قلعة بعلبك

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وكان في استقبالهما، ورافقهما في الجولة، عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور علي المقداد، بلديات بعلبك حسين رعد، بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، رئيس دير سيدة المعونات الأب شربل طراد، مدير عام مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، رئيس نقابة تجار وبعلبك الهرمل محمد حسن كنعان، رئيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفيات البقاع وبعلبك الهرمل جمال طليس، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.وقال ناصر الدين بعد الجولة: "إنها جولة عادية، نحن نزور مدينة لبنانية، فكيف وهي بعلبك ، نحن أبناء بعلبك الهرمل وواجبنا اليوم أن نكون إلى جانب مدينتنا ونحضر فيها ونكون موجودين ونؤكد على أرثها التاريخي والحضاري والثقافي بقلعتها المدنية بامتياز، بعكس ما تم ادعائه من ادعاءات باطلة وزائفة وكاذبة لا تستهدف إلا النيل من صورة بعلبك الحقيقية، ومن تاريخ العراقة في قلعة بعلبك". وأضاف: "جئنا اليوم نزور قلعة بعلبك لكي نأخذ العزة والشرف من هذه القلعة، مثل أعمدتها الشامخة، ومثل أهل بعلبك الذين يوزعون بوطنيتهم وبدماء أبنائهم كل التضحية، وكل عناوين الشرف، وكل معاني الدفاع عن ".وختم ناصر الدين: "باسم أهالي بعلبك، وأنا ابن هذه المنطقة، ندعو الجميع أن يزوروا مدينة بعلبك وقلعتها، ويشاهدوا حياتها على طبيعتها، يكفي اختلاق الأكاذيب، وصبغة أبناء بعلبك بعناوين غير حقيقية. إنّ أبناء بعلبك متعلمون ومثقفون ولهم تاريخهم وتضحياتهم، لهم شهداءهم، ولهم قلعتهم".بدوره قال حيدر: "نحن في جولتنا اليوم في بعلبك يشرفنا ان نكون فيها، وكانت فرصة لعدة مناسبات: الأولى جئنا بناء على القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء لإقامة جولة في مدينة بعلبك وقلعتها المدنية التي يزورها الناس من كل أنحاء العالم".وختم: "في هذه الجولة ندحض ادعاءات العدو الاسرائيلي الذي يتهمنا كل فترة ويدعي وجود أسلحة وصواريخ ومناطق عسكرية في القلعة، ونحن نعرف كما تشاهدون جميعًا، إنها منطقة مدنية بحتة". وأكد الوزير حيدر أن "قلعة بعلبك الأثرية يأتي كل الناس لزيارتها، واليوم يقام الى جانب القلعة مهرجانات، والناس يقيمون احتفالية بعلبكية، ويسهرون ويتسامرون، والحياة بشكل طبيعي، وهذا تعبير عن روحية أبناء بعلبك وإيمانهم بالصمود، وهذه الرسالة الهدف منها أن يشاهد كل الناس أننا نتواجد ضمن منطقة أثرية مدنية، ويعيش الناس في المدينة بشكل طبيعي".، رحب المقداد بالوزيرين اللذين "يمثلان بزيارتهما مجلس الوزراء الذي كلفهما بالقيام بمهمة زيارة قلعة بعلبك، وهي موقع أثري مدني لا يوجد فيها أي مخزن أسلحة أو أي شيء زعمه العدو، وهذه مسألة يعلمها الجميع. وبالأساس ليس من المفترض أن تكون زيارة وزير أو نائب أو أي مسؤول للدفاع عن قلعة مدنية المصنفة ضمن التراث العالمي، والتي يزورها السياح من كل أنحاء العالم، ولكن الإعلام المعادي، وعدونا الصهيوني، يستعمل كل الوسائل لكي ينال من ، وينال من لبنان، وينال من بعلبك بالتحديد، ولكنه لم ولن ينجح". واعتبر أن "الإعلام المعادي يحاول ان يهشم الصورة المقاومة لمنطقة بعلبك الهرمل، تارة باختلاق أكاذيب وتارة بترويج شعارات وأضاليل في كل التابعة له، ولكن أهل بعلبك يعلمون، كما كل المعنيين بأن هذه القلعة أثرية بامتياز".ودعا "المواطنين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى زيارة بعلبك، والتعرف إلى هذه القلعة التاريخية الأثرية الرائعة، ليشاهدوا هذا هذا الموقع الأثري بامتياز، ويتمتعوا بهذا الجمال والضخامة. خسئ العدو وأضاليله، وخسئ الإعلام الذي يريد ان يشوه هذه المدينة، وكل الشكر للوزيرين الصديقين على حضورما وعلى اهتمامهما".وشارك الوزيران في فاعليات الليلة الثانية من مهرجان "ليالي بعلبكية" بجوار القلعة، إلى جانب رئيس قسم محافظة بعلبك الهرمل دريد الحلاني ممثلا المحافظ بشير خضر، قائمقام الهرمل هبة زعيتر، رئيس إتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، وأعضاء المجلس البلدي، وفاعليات المدينة.