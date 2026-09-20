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لبنان

المحافظ مكاوي: المشرفة بلدةٌ مشرّفة للوطن وأهلها نموذجٌ للانتماء والوطنية

Lebanon 24
20-09-2026 | 04:58
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المحافظ مكاوي: المشرفة بلدةٌ مشرّفة للوطن وأهلها نموذجٌ للانتماء والوطنية
المحافظ مكاوي: المشرفة بلدةٌ مشرّفة للوطن وأهلها نموذجٌ للانتماء والوطنية photos 0
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افتُتح في بلدة المشرفة مهرجان التين، الذي نظّمه نادي شباب المشرفة بالتعاون مع البلدية، برعاية وحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وبمشاركة سياسية واجتماعية وأمنية وثقافية لافتة، وحضور واسع من أهالي البلدة والجوار.
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حضر الافتتاح النائب مارك ضو، النائب والوزير السابق أكرم شهيب ممثّلًا بالدكتور هشام عجيب، الوزير السابق صالح الغريب، قائمقام عاليه بدر زيدان، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات القاضي عفيف الحكيم، رئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، ورئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي، وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، مسؤول الجرد في الحزب الديمقراطي اللبناني يامن عبد الخالق، المسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي نصير الرماح، مدير مستشفى قبرشمون الدكتور عادل سري الدين، رئيس بلدية صوفر وجيه شيا، إلى جانب رؤساء وممثّلي بلديات المناطق المجاورة والجمعيات الخيرية والأهلية وفاعليات المنطقة.



وتخلّل الحفل كلمة لنادي شباب المشرفة، أكّدت عمق ارتباط أبناء البلدة بأرضهم، "التي أعطتهم من خيراتها، وكانت سندًا لهم في الأزمات والشدائد، وأسهمت في نموّ بلدتهم وتعليم أبنائهم". وشدّدت على أنّ المهرجان يجسّد وفاءً لهذه الأرض، وتمسّكًا بإرثها الزراعي، وحرصًا على استمرار صلة الأجيال بها.



الحكيم



ثم ألقى رئيس البلدية عدنان الحكيم كلمة رحّب فيها بالحضور، شاكرًا للمحافظ مكاوي رعايته ودعمه، وقائمقام عاليه على تعاونها الدائم مع البلديات. وأضاء على ما تزخر به المشرفة من كفاءات ونخب في مختلف ميادين العمل والقطاعات، تجمعها محبة البلدة والاعتزاز بأرضها والحرص على رعايتها، وتسهم بعلمها وجهدها في إنماء البلدة والجوار وخدمة الوطن.



وأعرب الحكيم عن أمله في أن تؤمّن الدولة الدعم اللازم للبلديات، بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها الإنمائية وتلبية حاجات الناس المتزايدة، في ظلّ شحّ الواردات ومحدودية الإمكانات.



مكاوي



واختُتمت الكلمات بكلمة لمكاوي، الذي حيّا البلدة وأهلها، مؤكّدًا أنّ المشرفة بلدةٌ مشرّفة لهذا الوطن، وأنّ أبناءها يشكّلون نموذجًا في الانتماء والوطنية. وشدّد على أنّ العناية بالأرض أولوية في الحفاظ على لبنان، منوّهًا بأهمية المهرجان في إبراز المنتجات الزراعية المحلية، وتشجيع الشباب على الاهتمام بأرضهم والاستثمار في خيراتها.



عقب الكلمات، قصّ المحافظ مكاوي شريط الافتتاح بمشاركة الحضور والأهالي، ثم جال في أرجاء المهرجان، حيث اطّلع والمشاركون على المنتجات الزراعية التي قدّمها أبناء البلدة وتذوّقوا من خيراتها، في مشهدٍ جمع فرحة الموسم بالاعتزاز بالأرض وأهلها.
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الحزب السوري القومي الاجتماعي

أعضاء المجلس البلدي

الحزب الديمقراطي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

رئيس اتحاد

الديمقراطي

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