قدامى سيدة الناصرة يرفضون تغيير هوية المدرسة أو الرهبانية القائمة عليها

أعلنت رابطة قدامى طلاب مدرسة سيدة رفضها أي مشروع يؤدي إلى تغيير هوية المدرسة أو الرهبانية القائمة عليها، محذرة مما وصفته بمحاولات غامضة تمس مكانتها في المشهد اللبناني.

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وجاء موقف الرابطة خلال تجمع ضم خريجين وتلامذة وأساتذة وأهالي طلاب، عبروا فيه عن تمسكهم بالمدرسة التي تأسست في قبل أكثر من 150 عاماً، وحمل الحي المحيط بها في اسم "حي الناصرة".

وأشار البيان إلى أن المدرسة خرجت عشرات الآلاف من الفتيات والشبان، وحافظت على دورها التربوي القائم على القيم والعيش المشترك والانفتاح، إلى جانب حضورها في المجال الفرنكوفوني.

وأكدت الرابطة معارضتها لأي صيغة قد تستخدم لتنفيذ مشروع التغيير، سواء عبر البيع أو الإيجار أو الدمج أو تحويل الإدارة، مع تشديدها على احترام الرهبانيات المعنية.