تنبيه إلى السائقين.. هذا ما سيجري لمدة 7 أيام في محلّة كورنيش المزرعة

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ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش الزفت تمهيدًا لتزفيت الطريق في محلّة كورنيش المزرعة (بوليفار صائب سلام)، تمهيدًا لتزفيته لاحقًا، وذلك على عدّة مراحل، وفقًا لما يلي:بتاريخ 21و22-9-2026 من الساعة 20.00 مساءً لغاية الساعة 5.00 من التالي، ستباشر الشركة ببرش الزفت من أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب إلى تقاطع ، حيث سيتمّ قطع السير على المسلك المذكور وتحويله إلى المسلك المقابل بحيث يصبح ذا اتّجاهين، من أسفل جسر الكولا تقاطع بوليفار (كورنيش المزرعة) إلى تقاطع مار الياس ثكنة الحلو وبالعكس.بتاريخ 23و24-9-2026 من الساعة 20.00 مساء لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، ستقوم الشركة ببرش الزفت من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو (اتجاه البربير) إلى أسفل جسر الكولا، وسيتمّ قطع السير في المكان وتحويله إلى المسلك المقابل بالاتّجاهين من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو إلى أسفل الجسر/ التحويلة مقابل حلويات الحلاب وبالعكس.-بتاريخ 25-9-2026 سيتمّ تنظيف المسلكين وتجهيزهما للتزفيت من دون قطع للطريق، اعتبارًا من الساعة 01:00 فجرًا لغاية الساعة 05:00 من التاريخ ذاته-بتاريخ 26-9-2026 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو وصولاً إلى أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب.-بتاريخ 27-9-2026 من الساعة 7.00 لغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب إلى تقاطع مار الياس ثكنة الحلو.علمًا أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى اتّخاذ الإجراءات نفسها التي اتُّخِذَت عند تنفيذ أعمال برش الزفت.يُرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.