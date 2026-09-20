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لبنان

تنبيه إلى السائقين.. هذا ما سيجري لمدة 7 أيام في محلّة كورنيش المزرعة

Lebanon 24
20-09-2026 | 08:42
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تنبيه إلى السائقين.. هذا ما سيجري لمدة 7 أيام في محلّة كورنيش المزرعة
تنبيه إلى السائقين.. هذا ما سيجري لمدة 7 أيام في محلّة كورنيش المزرعة photos 0
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش الزفت تمهيدًا لتزفيت الطريق في محلّة كورنيش المزرعة (بوليفار صائب سلام)، تمهيدًا لتزفيته لاحقًا، وذلك على عدّة مراحل، وفقًا لما يلي:

المرحلة الأولى:

بتاريخ 21و22-9-2026 من الساعة 20.00 مساءً لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، ستباشر الشركة ببرش الزفت من أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب إلى تقاطع مار الياس ثكنة الحلو، حيث سيتمّ قطع السير على المسلك المذكور وتحويله إلى المسلك المقابل بحيث يصبح ذا اتّجاهين، من أسفل جسر الكولا تقاطع بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) إلى تقاطع مار الياس ثكنة الحلو وبالعكس.
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المرحلة الثانية:

بتاريخ 23و24-9-2026 من الساعة 20.00 مساء لغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، ستقوم الشركة ببرش الزفت من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو (اتجاه البربير) إلى أسفل جسر الكولا، وسيتمّ قطع السير في المكان وتحويله إلى المسلك المقابل بالاتّجاهين من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو إلى أسفل الجسر/ التحويلة مقابل حلويات الحلاب وبالعكس.


-بتاريخ 25-9-2026 سيتمّ تنظيف المسلكين وتجهيزهما للتزفيت من دون قطع للطريق، اعتبارًا من الساعة 01:00 فجرًا لغاية الساعة 05:00 من التاريخ ذاته

-بتاريخ 26-9-2026 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من تقاطع مار الياس ثكنة الحلو وصولاً إلى أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب.

-بتاريخ 27-9-2026 من الساعة 7.00 لغاية الساعة 18.00 سيباشر بتزفيت الطريق من أسفل جسر الكولا مقابل حلويات الحلاب إلى تقاطع مار الياس ثكنة الحلو.

علمًا أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى اتّخاذ الإجراءات نفسها التي اتُّخِذَت عند تنفيذ أعمال برش الزفت.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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