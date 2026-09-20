بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية في طرابلس رفضًا للطعن بقانون العفو العام

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وشارك في الاعتصام قيادات طرابلسية نيابية وسياسية وحزبية واجتماعية وشعبية، إلى جانب حشد غفير من أبناء مناطق التبانة والقبة والزاهرية وأبي سمراء والحدادين والأسواق الداخلية والبداوي، إضافة إلى مشاركين من مناطق أخرى في الكورة وعكار والضنية.
اعتصام في طرابلس رفضًا لتعليق العفو العام pic.twitter.com/01KCDnOHpF
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 20, 2026
اعتصام في طرابلس رفضًا لتعليق العفو العام pic.twitter.com/01KCDnOHpF
ساحة عبدالحميد كرامي-النور في طرابلس pic.twitter.com/J9dwqaBuyO
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 20, 2026
ساحة عبدالحميد كرامي-النور في طرابلس pic.twitter.com/J9dwqaBuyO