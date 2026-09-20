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لبنان

بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية في طرابلس رفضًا للطعن بقانون العفو العام

Lebanon 24
20-09-2026 | 10:29
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بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية في طرابلس رفضًا للطعن بقانون العفو العام
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شهدت ساحة عبد الحميد كرامي "النور" في طرابلس، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية رفضًا للطعن بقانون العفو العام، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة في الاعتصام.

وشارك في الاعتصام قيادات طرابلسية نيابية وسياسية وحزبية واجتماعية وشعبية، إلى جانب حشد غفير من أبناء مناطق التبانة والقبة والزاهرية وأبي سمراء والحدادين والأسواق الداخلية والبداوي، إضافة إلى مشاركين من مناطق أخرى في الكورة وعكار والضنية.


وأُغلقت الساحة من مختلف الاتجاهات، بالتزامن مع رفع مطالب تدعو إلى وضع قانون العفو العام موضع التنفيذ، وإنصاف السجناء والموقوفين وعائلاتهم.


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