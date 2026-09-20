بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية في طرابلس رفضًا للطعن بقانون العفو العام

شهدت "النور" في ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية رفضًا للطعن بقانون العفو العام، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة في الاعتصام.

وشارك في الاعتصام قيادات طرابلسية نيابية وسياسية وحزبية واجتماعية وشعبية، إلى جانب حشد غفير من أبناء مناطق والقبة والزاهرية وأبي سمراء والحدادين والأسواق الداخلية والبداوي، إضافة إلى مشاركين من مناطق أخرى في وعكار والضنية.

اعتصام في طرابلس رفضًا لتعليق العفو العام pic.twitter.com/01KCDnOHpF — 24 (@Lebanon24) September 20, 2026 Advertisement

ساحة عبدالحميد كرامي-النور في طرابلس pic.twitter.com/J9dwqaBuyO — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 20, 2026





وأُغلقت الساحة من مختلف الاتجاهات، بالتزامن مع رفع مطالب تدعو إلى وضع موضع التنفيذ، وإنصاف السجناء والموقوفين وعائلاتهم.