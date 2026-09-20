إصابة شخص بإطلاق نار في البداوي.. وتكرار استهداف الأقدام للمرة الرابعة خلال يومين

Advertisement

تعرّض المدعو "ق. أ." لإطلاق نار من قبل مجهولين في محلة أوتوستراد البداوي الجديد، مقابل محطة APEC، ما أدّى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه.وعلى الفور، جرى إسعاف الجريح ونقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وقد تعرّض الجريح لمحاولة سلب قبل أن يُقدم المعتدون على إطلاق النار عليه، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادثة بشكل كامل.وتأتي هذه الحادثة في وقت تتكرر فيه حوادث إطلاق النار على الأقدام للمرة الرابعة خلال اليومين الماضيين، إذ سبق أن تعرّض شخصان لإطلاق نار أثناء وجودهما على من قبل مجهولين.وبعد ظهر اليوم، أُصيب المدعو "ت. ع." بطلقات نارية في قدميه، إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق المحجر الصحي.ولا تزال أسباب هذه الحوادث وهوية مطلقي النار مجهولة حتى الساعة. وبحسب ما يتم تداوله عبر ، تدور ترجيحات حول ارتباط بعض هذه الحوادث بملف تجارة وترويج المخدرات، من دون وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.وتبقى ملابسات الحوادث قيد المتابعة، بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية، وتحديد هوية مطلقي النار والدوافع الفعلية وراء حوادث اطلاق النار.