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لبنان

هل يستقيل وزراء "القوات" من الحكومة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2026 | 01:30
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هل يستقيل وزراء القوات من الحكومة؟
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انتشرت في اليومين الماضيين معلومات عن اتجاه "القوات اللبنانية" إلى طلب استقالة وزيري الخارجية والطاقة من الحكومة، وسط تساؤلات عما إذا كانت الخلافات داخل الحكومة قد تدفع "القوات" إلى اتخاذ خطوة تصعيدية.
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لكن مصادر "القوات" أكدت لـ"لبنان 24" أن موضوع وزير الخارجية ليس مطروحا حالياً، فيما وضعت" القوات" ملف وزير الطاقة في إطار مختلف، معتبرةً أن الإشكالية الأساسية تكمن في طريقة مقاربة الحكومة لأزمة الطاقة.
وبحسب المصادر، فإن الوزير طرح المشكلة والحلول المطلوبة، فيما يفترض بالحكومة أن تتبنى هذه الحلول وتدعمه في تنفيذها، "وهيدا الشي يلي ما عم بيصير". ولفتت إلى أن "القوات" لا تريد أن تتحمل مسؤولية مقاربة لا تجدها مناسبة، وأن استمرار عدم تجاوب الحكومة مع طرح وزير الطاقة سيجعلها أمام خيارات مفتوحة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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