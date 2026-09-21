هذا ما كشفه مرجع رسمي عن "التعاميم الخاصة باموال المودعين"

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قال مرجع اقتصادي رسمي إن السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة، وبالتحديد ، لم تقدّم حتى الساعة أي جديد في ملف الإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين.وفي اجتماع رسمي بمشاركة عدد محدود من المدعوين قال :في مقارنة بسيطة، يظهر بأن التعميمين 158 و166،اللذين وضعهما مصرف ، لا يزالان على حالهما منذ سنوات ولم يتم تعديلهما أبداً من قبل الإدارة الحالية، أو تطويرهما أو تحسينهما تماشياً مع الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية الحالية للمواطن اللبناني، فالمبالغ المعطاة للمواطن بموجب هذين التعميمين كانت قيمتها في بداية الأمر، أفضل مما هي عليه اليوم، في ظل موجة الغلاء المستشرية وخاصةً في قطاع المحروقات والمواد الغذائية والأقساط المدرسية وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.المصدر ختم بالقول: لا شيء تغيّر حتى الساعة، وعلى المعنيين إيجاد حلول، وعدم البقاء على الحلول القديمة التي لم تعد تنفع.