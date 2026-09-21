وزير الثقافة: أرض لبنان خصبة ومئات المواقع بانتظار الاكتشاف

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احتفلت بلدة معاصر الشوف بدعوة من وزارة الثقافة - للآثار بـ "يوم التراث"، في موقع قلعة الحصن الأثري، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة وسفير إيطاليا فابريزيو مارسيلي وعقيلته، قائمقام الشوف مارلين قهوجي، للاثار المهندس سركيس الخوري، رئيس بلدية معاصر البلدية البير نجم، مسؤولة المواقع الاثرية في وجبل الجنوبي ميريام زيادة، جمعية ارز الشوف وفريق البعثة - الإيطالية وأهالي البلدة والجوار.سلامةوأشار الوزير سلامة الى أن "لموقع قلعة الحصن أهميته كسائر المواقع الأثرية، لكنه يتميز بثلاث خصائص لا توجد في مواقع أخرى".وأوضح أن "الخاصية الأولى هي أنه تم العثور عليه في مكان غير متوقع ولم يكن معروفاً قبل عشر سنوات، ما يدل على أن الأرض اللبنانية خصبة بالمواقع الأثرية التي لا نعلم بوجودها، وهناك مئات المواقع التي لا يزال علينا اكتشافها".وقال: "الخاصية الثانية تتمثل في تعاون الناس مع المشروع، بدءاً من أصحاب العقارات الذين سمحوا للمديرية العامة للآثار بالعمل قبل أي استملاك بدافع فخرهم واعتزازهم بأن أرضهم تحوي هذا الكنز الفريد"، متوجهاً بالشكر "لهم ولجميع أبناء معاصر الشوف بدءاً من رئيس بلديتها السابق المهندس عربيد الذي اكتُشف الموقع في عهده، وصولاً إلى رئيس البلدية الحالي".ولفت إلى أن "الخاصية الثالثة هي نجاح التعاون الدولي، ولا سيما التعاون اللبناني - الإيطالي"، مشيرا إلى ان "ما يميز هذا الموقع من تعاون إنساني وتواصل راقٍ بين أثريي المديرية العامة للآثار والخبراء القادمين من الجامعات الإيطالية والمتدربين من الجامعة اللبنانية".سفير ايطاليا، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بالمشاركة في يوم التراث للعام الثاني على التوالي، للاطلاع على التقدم المحرز في أعمال التنقيب.وذكّر بأن "المشروع ليس مجرد أعمال تنقيب أثرية، بل برنامج متكامل تموّله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ويهدف إلى تطوير المنطقة بأكملها المحيطة بهذا الموقع الثقافي المهم".ولفت إلى أن "الموقع، كما هو الحال في أماكن أخرى في لبنان، يجسد تراكم طبقات من الحضارات، وهو ما تتشاركه إيطاليا مع لبنان"، مشيراً إلى أن "تاريخه بدأ في العصرين البرونزي والحديدي ثم مع الفينيقيين، وصولاً إلى المعبد الروماني الذي يشكل عامل الجذب ، وما حوله من منشآت وأنظمة لإدارة المياه وأدلة على أنشطة زراعية".وتطرق الى الحقبة التاريخية للقلعة، ونوه "بحدس رئيس بلدية معاصر الشوف السابق الذي تنبه لوجود كتل حجرية، مما دفع المديرية العامة للآثار إلى السماح بالتنقيب بقيادة فريق إيطالي - لبناني برئاسة سيلفيا فيستوتشيا ومريم زيادة"، معتبراً أن "المشروع يشكل مثالاً جيداً على التعاون الفعال بين إيطاليا ولبنان على المستويين العلمي والإنساني".شمل يوم التراث شرح مفصل من خبراء الاثار خلال جولة داخل الموقع عن اهمية الهدف من المشروع، وهو استكشاف وتوثيق وحماية وإبراز المشهد الأثري والثقافي في منطقة الشوف الأعلى من خلال مسح ميداني منهجي للمنطقة وتنفيذ حفريات أثرية في موقع قلعة الحصن كدراسة حالة. حيث بدأت أعمال التنقيب الأثري عام 2022.وتم العثور حتى حينه، على معبد يعود الى الفترة الرومانية، استُعمل من القرن الأول قبل الميلاد لغاية القرن الثاني بعد الميلاد.كما تضمن هذا اليوم، ألعابًا تراثية وسهرة غنائية رافقتها موسيقى شعبية واستعراضات فولكلورية.