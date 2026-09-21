في ذوق مصبح.. توقيف 5 اشخاص بهذا الجرم

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جرائم المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها، أوقف المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، في محلّة ، كلًّا من:م. م. (مواليد عام 1955، لبناني)ن. م. (مواليد عام 1985، لبناني)وضبط في حوزتهما كيسًا من النّايلون الشّفّاف يحتوي على مادّة الماريجوانا، زِنتها /7،2/ غ، وميزانَين حسّاسَين، وأكياس نايلون شفّافة فارغة تُستخدم لتوضيب المخدّرات.– وبمؤازرة دوريّة من مفرزة الجديدة القضائيّة، أوقف المكتب المذكور ثلاثة أشخاص آخرين في حوزتهم مواد مخدّرة، وهم:ع. ق. (مواليد عام 2000، لبناني)م. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)ح. س. د. (مواليد عام 1973، لبناني)ولدى محاولة توقيفهم، لم يمتثلوا، مِمّا اضطُر رئيس الدوريّة إلى إطلاق عيارٍ ناريٍّ في الهواء تحذيرًا، ولم يُصَب أحد بأذى.وبتفتيشهم، ضُبط ما يلي:كيسا نايلون بداخلهما كميّة من مادّة الماريجوانا، زِنتها /561/ غ.أربعة أكياس نايلون شفّافة بداخلها كميّة من مادّة حشيشة الكيف، زِنتها /1492/ غ./1199/ حبّة مخدّرة “كبتاغون”.سيجارتان من حشيشة الكيف.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.