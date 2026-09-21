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لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس عون في قصر بعبدا

Lebanon 24
21-09-2026 | 02:45
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي وتناول البحث آخر المستجدات وفي مقدّمها الأوضاع في الجنوب وضرورة الإسراع في إقرار اتفاقية القرض المخصّص للتحول الرقمي في مجلس النواب. 
 
كما استقبل الرئيس عون النائب الدكتور بلال الحشيمي.
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وبعد اللقاء قال الحشيمي: "اللبنانيون يريدون دولة حاضرة وفاعلة، بمؤسسات موحّدة وقرار يُتخذ ويُنفّذ تحت سقف الدستور والقانون. وزيارة الرئيس عون إلى النبطية والجنوب أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها".

أضاف: "بحثتُ مع رئيس الجمهورية ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة، والتفرغ في الجامعة اللبنانية، وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة، وقد أبدى اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة".
 
من جانبه، قال النائب آلان عون بعد لقائه الرئيس عون ان" إنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لوقف الحرب واستعادة السيادة يتطلّب تعاون جميع اللبنانيين والتجاوب مع مسار حصرية السلاح".

‏ ودعا" حزب الله إلى الحضور إلى بعبدا وفتح حوار مع رئيس الجمهورية للاتفاق على خريطة طريق تفعّل المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية".
 
كما وتسلّم الرئيس عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين، دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية للرتباء والأفراد، المقرّر إقامته يوم الجمعة في 25 أيلول 2026 في منطقة المرداشة-بعبدا.
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