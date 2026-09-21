نديم الجميّل من قرطبا: شهداء الكتائب شهداء الوطن

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مثل النائب نديم الجميّل في إحياء ذكرى استشهاد أبناء قرطبا الكتائبيين، وفي مقدمتهم رئيس إقليم الكتائبي الشهيد غيث ، بدعوة من قسم قرطبا الكتائبي وشارك في الذبيحة الإلهية التي أقيمت في سيدة الحرزمانية، وشارك فيها رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وفاعليات البلدة.ترأس الصلاة الأب روني بوغاريوس الذي ألقى عظة روحية تحدث فيها عن معنى الشهادة والشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل الحر السيد المستقل.الجميّلبعد القداس ألقى النائب الجميّل كلمة قال فيها: "نحن في حزب بدأنا بتكريم أصحاب اليوبيل الذهبي للكتائبيين الذين مضى على انتسابهم الى الحزب خمسين سنة. نكرمهم تحية من الحزب لهم لالتزامهم ولوفائهم ولكل التضحيات التي بذلوها من اجل لبنان".أضاف: "نحن اليوم في قرطبا لتكريم شهدائنا ولننحني أمام شهادتهم. وأنا أقول ان هم الذين يكرموننا بشهادتهم وبالتضحيات التي قدموها من أجل لبنان وبفضل استشهادهم نحن ما زلنا في وطننا وفي قرطبا وفي كل لبنان. قرطبا لم يستشهدوا في قرطبا، بل استشهدوا في والأشرفية وجسر الباشا وفي الكرنتينا والنبعة وتل الزعتر والأسواق، ما يؤكد الارتباط القوي والعميق بين المدينة والجرد. الشهيد لم يستشهد دفاعًا عن منزله وعن منطقته، بل استشهد لكي نبقى في وطننا أحرارًا واستشهدوا من اجل الوطن السيد الحر المستقل".ختم: "شهداء الكتائب هم شهداء الوطن استشهدوا ليبقى صليبنا مرفوعًا على جبالنا. ونحن اليوم نتابع رسالة في خدمة لبنان لنكون أوفياء لشهدائنا الذين استشدوا ليحيا لبنان".