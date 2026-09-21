تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نديم الجميّل من قرطبا: شهداء الكتائب شهداء الوطن

Lebanon 24
21-09-2026 | 02:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نديم الجميّل من قرطبا: شهداء الكتائب شهداء الوطن
نديم الجميّل من قرطبا: شهداء الكتائب شهداء الوطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مثل النائب نديم الجميّل حزب الكتائب في إحياء ذكرى استشهاد أبناء قرطبا الكتائبيين، وفي مقدمتهم رئيس إقليم جبيل الكتائبي الشهيد غيث الخوري، بدعوة من قسم قرطبا الكتائبي وشارك في الذبيحة الإلهية التي أقيمت في كنيسة سيدة الحرزمانية، وشارك فيها رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وفاعليات البلدة.
Advertisement

ترأس الصلاة الأب روني بوغاريوس الذي ألقى عظة روحية تحدث فيها عن معنى الشهادة والشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل لبنان الحر السيد المستقل.

الجميّل

بعد القداس ألقى النائب الجميّل كلمة قال فيها: "نحن في حزب الكتائب بدأنا بتكريم أصحاب اليوبيل الذهبي للكتائبيين الذين مضى على انتسابهم الى الحزب خمسين سنة. نكرمهم تحية من الحزب لهم  لالتزامهم ولوفائهم ولكل التضحيات التي بذلوها من اجل لبنان".

أضاف: "نحن اليوم في قرطبا لتكريم شهدائنا ولننحني أمام شهادتهم. وأنا أقول ان الشهداء هم الذين يكرموننا بشهادتهم وبالتضحيات التي قدموها من أجل لبنان وبفضل استشهادهم نحن ما زلنا في وطننا وفي قرطبا وفي كل لبنان. شهداء قرطبا لم يستشهدوا في قرطبا، بل استشهدوا في بيروت والأشرفية وجسر الباشا وفي الكرنتينا والنبعة وتل الزعتر والأسواق، ما يؤكد الارتباط القوي والعميق بين المدينة والجرد. الشهيد لم يستشهد دفاعًا عن منزله وعن منطقته، بل استشهد  لكي نبقى في وطننا أحرارًا واستشهدوا من اجل الوطن السيد الحر المستقل".

ختم: "شهداء الكتائب هم شهداء الوطن استشهدوا ليبقى صليبنا مرفوعًا على جبالنا. ونحن اليوم نتابع رسالة في خدمة لبنان لنكون أوفياء لشهدائنا الذين استشدوا ليحيا لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
جعجع تسلم من نديم الجميل دعوة للمشاركة في مهرجان 13 أيلول
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام لعائلات شهداء الجيش: أبناؤكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب بل هم شهداء الوطن بأكمله
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: رفيق البشير وصاحب الموقف الصلب وداعًا
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل: حلم بشير يقترب تحقيقه ولو بعد 44 سنة
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الكتائب

الأشرفية

الشهداء

الكتائب

الخوري

التزام

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-21
Lebanon24
04:59 | 2026-09-21
Lebanon24
04:51 | 2026-09-21
Lebanon24
04:39 | 2026-09-21
Lebanon24
04:30 | 2026-09-21
Lebanon24
04:23 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24