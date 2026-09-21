نديم الجميّل من قرطبا: شهداء الكتائب شهداء الوطن

مثل النائب نديم الجميّل حزب الكتائب
في إحياء ذكرى استشهاد أبناء قرطبا الكتائبيين، وفي مقدمتهم رئيس إقليم جبيل
الكتائبي الشهيد غيث الخوري
، بدعوة من قسم قرطبا الكتائبي وشارك في الذبيحة الإلهية التي أقيمت في كنيسة
سيدة الحرزمانية، وشارك فيها رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وفاعليات البلدة.
ترأس الصلاة الأب روني بوغاريوس الذي ألقى عظة روحية تحدث فيها عن معنى الشهادة والشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل لبنان
الحر السيد المستقل.
الجميّل
بعد القداس ألقى النائب الجميّل كلمة قال فيها: "نحن في حزب الكتائب
بدأنا بتكريم أصحاب اليوبيل الذهبي للكتائبيين الذين مضى على انتسابهم الى الحزب خمسين سنة. نكرمهم تحية من الحزب لهم لالتزامهم ولوفائهم ولكل التضحيات التي بذلوها من اجل لبنان".
أضاف: "نحن اليوم في قرطبا لتكريم شهدائنا ولننحني أمام شهادتهم. وأنا أقول ان الشهداء
هم الذين يكرموننا بشهادتهم وبالتضحيات التي قدموها من أجل لبنان وبفضل استشهادهم نحن ما زلنا في وطننا وفي قرطبا وفي كل لبنان. شهداء
قرطبا لم يستشهدوا في قرطبا، بل استشهدوا في بيروت
والأشرفية وجسر الباشا وفي الكرنتينا والنبعة وتل الزعتر والأسواق، ما يؤكد الارتباط القوي والعميق بين المدينة والجرد. الشهيد لم يستشهد دفاعًا عن منزله وعن منطقته، بل استشهد لكي نبقى في وطننا أحرارًا واستشهدوا من اجل الوطن السيد الحر المستقل".
ختم: "شهداء الكتائب هم شهداء الوطن استشهدوا ليبقى صليبنا مرفوعًا على جبالنا. ونحن اليوم نتابع رسالة في خدمة لبنان لنكون أوفياء لشهدائنا الذين استشدوا ليحيا لبنان".