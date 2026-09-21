وزيرة التربية على جبهتين

علم من مصدر تربوي أنّ وزيرة التربية ريما كرامي تبحث بجدية، في الوقت الحالي، في ملفين يشكلان ركيزة تربوية أساسية لانطلاقة العام الدراسي على صعيد المدارس والثانويات والجامعة .

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وحسب المصدر، فإنّ الملف الأول هو بدل النقل للأساتذة، إذ تعمل الوزارة على البحث في السبل المتوفرة التي تساعد على تعديله. وحسب المصدر، فإنّ الملف الأول هو بدل النقل للأساتذة، إذ تعمل الوزارة على البحث في السبل المتوفرة التي تساعد على تعديله.

من ناحية أخرى، لا يزال ملف التفرغ يُعتبر من أهم الملفات التي تريد الوزارة إنهاءها.

وحسب معلومات خاصة لـ" "، فإنّ وزيرة التربية ريما كرامي طرحت، في الأيام القليلة الماضية، حلولاً جديدة للملف عوّل عليها المصدر، كما طرحت الجامعة أيضاً حلولاً.

وأكد المصدر أنّ الملف ذاهب نحو الإقرار.