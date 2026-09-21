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لبنان

وزيرة التربية على جبهتين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-09-2026 | 15:20
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علم من مصدر تربوي أنّ وزيرة التربية ريما كرامي تبحث بجدية، في الوقت الحالي، في ملفين يشكلان ركيزة تربوية أساسية لانطلاقة العام الدراسي على صعيد المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية.
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وحسب المصدر، فإنّ الملف الأول هو بدل النقل للأساتذة، إذ تعمل الوزارة على البحث في السبل المتوفرة التي تساعد على تعديله.
 
من ناحية أخرى، لا يزال ملف التفرغ يُعتبر من أهم الملفات التي تريد الوزارة إنهاءها.
 
وحسب معلومات خاصة لـ"لبنان24"، فإنّ وزيرة التربية ريما كرامي طرحت، في الأيام القليلة الماضية، حلولاً جديدة للملف عوّل عليها المصدر، كما طرحت الجامعة أيضاً حلولاً.
 
وأكد المصدر أنّ الملف ذاهب نحو الإقرار.
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