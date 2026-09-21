سلام بحث مع ملك الأردن ورئيس فنلندا وغوتيريش منع الفراغ بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

التقى نواف سلام رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، بحضور مدير الشؤون السياسية والقنصلية في والمغتربين السفير إبراهيم عساف. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وتداعياته.

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وأكد الجانبان تمسكهما بالتعددية وبالدور المحوري للأمم المتحدة في صون الأمن والاستقرار الدوليين، وأهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز العمل متعدد الأطراف.



وشكر سلام فنلندا على مساهمتها في قوات "اليونيفيل" ودورها في دعم الاستقرار في جنوب لبنان. ورحب الجانبان بالجهود الرامية إلى ضمان استمرارية دور في لبنان، وأهمية استمرار وجود قوة دولية بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يحول دون حصول أي فراغ ويسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكد الجانبان تمسكهما بالتعددية وبالدور المحوري للأمم المتحدة في صون الأمن والاستقرار الدوليين، وأهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز العمل متعدد الأطراف.وشكر سلام فنلندا على مساهمتها في قوات "اليونيفيل" ودورها في دعم الاستقرار في جنوب لبنان. ورحب الجانبان بالجهود الرامية إلى ضمان استمرارية دور في لبنان، وأهمية استمرار وجود قوة دولية بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يحول دون حصول أي فراغ ويسهم في الحفاظ على الاستقرار.





وشكر سلام جلالة الملك على دعم الأردن المستمر للبنان ومؤسساته، ولا سيما ، مثمناً جهود الأردن في عقد جولة خاصة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في باريس مؤخرا بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.



كما جرى البحث في متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في باريس أخيراً بمشاركة جلالة الملك والرئيسين جوزاف عون وإيمانويل ماكرون.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق اللبناني-الأردني وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.



كم بحث اللقاء ضرورة العمل على أن تخلف "اليونيفيل"، بعد انتهاء مهمتها، قوة تتمتع بمظلة دولية تحول دون حصول أي فراغ، وحشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار. كما التقى سلام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك الأردنية الهاشمية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.وشكر سلام جلالة الملك على دعم الأردن المستمر للبنان ومؤسساته، ولا سيما ، مثمناً جهود الأردن في عقد جولة خاصة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في باريس مؤخرا بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.كما جرى البحث في متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في باريس أخيراً بمشاركة جلالة الملك والرئيسين جوزاف عون وإيمانويل ماكرون.وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق اللبناني-الأردني وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.كم بحث اللقاء ضرورة العمل على أن تخلف "اليونيفيل"، بعد انتهاء مهمتها، قوة تتمتع بمظلة دولية تحول دون حصول أي فراغ، وحشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.