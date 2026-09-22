أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

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أشارت صفحة Lebanese Daily Weather المُخصصة بالأحوال الجوية إلى ان الأجواء الخريفية المعتدلة ستعود مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.وأضافت: تبقى الفرصة متاحة لأمطار متفرقة، تتمركز بشكل أساسي على الشريط الساحلي السوري، وتمتد بوتيرة أخف نحو بعض المناطق ، خصوصاً القريبة من الحدود الشمالية والساحل.ولفتت إلى ان أجواء خريفية متقلبة سيشهدها طيلة الاسبوع الحالي مع فروقات حرارية واضحة بين الليل والنهار .من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية فيان يسيطر الطقس الخريفي المستقر نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحوّل الى متقلب محليا اعتبارا الثلثاء مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس المقبل.طقس الأيام المقبلة:الثلثاء:غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح احيانا ويتوقّع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.الخميس:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.