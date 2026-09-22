تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

Lebanon 24
22-09-2026 | 02:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد
أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت صفحة Lebanese Daily Weather المُخصصة بالأحوال الجوية إلى ان الأجواء الخريفية المعتدلة ستعود مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.

وأضافت: تبقى الفرصة متاحة لأمطار متفرقة، تتمركز بشكل أساسي على الشريط الساحلي السوري، وتمتد بوتيرة أخف نحو بعض المناطق اللبنانية، خصوصاً القريبة من الحدود الشمالية والساحل.
Advertisement

ولفتت إلى ان أجواء خريفية متقلبة سيشهدها لبنان طيلة الاسبوع الحالي مع فروقات حرارية واضحة بين الليل والنهار .

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يسيطر الطقس الخريفي المستقر نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحوّل الى متقلب محليا اعتبارا من اليوم الثلثاء مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس المقبل.

طقس الأيام المقبلة: 
الثلثاء:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح احيانا ويتوقّع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.

الأربعاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.

الخميس:
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.
 
مواضيع ذات صلة
امطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين.. وموجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار عائدة.. استعدوا لأجواء خريفية بامتياز في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا للأمطار الغزيرة والصواعق.. طقس خريفي بامتياز سيضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار وصواعق وموجات بردية.. منخفض جوي يضرب لبنان وذروته في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

اللبنانية

من اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-22
Lebanon24
04:24 | 2026-09-22
Lebanon24
04:15 | 2026-09-22
Lebanon24
04:11 | 2026-09-22
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24