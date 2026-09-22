تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ذهب "للإيجار" في بيروت!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-09-2026 | 03:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ذهب للإيجار في بيروت!
ذهب للإيجار في بيروت! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وتراجع القدرة على شراء المجوهرات الفاخرة، لوحظ لجوء بعض محال المجوهرات في بيروت إلى توفير خدمة جديدة تتمثل في تأجير الذهب والمجوهرات للمناسبات الخاصة.
Advertisement

وتتيح هذه الخدمة للزبائن اختيار طقم أو قطعة من الذهب لارتدائها خلال حفلات الزفاف أو الخطوبة والمناسبات المختلفة، في مقابل بدل إيجار يُحدد وفق قيمة القطعة ومدة الاستئجار، على أن تُعاد إلى المحل بعد انتهاء المناسبة.

وتتطلب عملية التأجير تقديم ضمان مالي أو تأمين يتناسب مع قيمة القطعة، مع شروط تضمن إعادتها بالحالة والوزن نفسيهما ومن دون أضرار.

وتبرز هذه الخدمة خصوصاً مع الأطقم التي تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات، إذ تتيح للزبون ارتداء مجوهرات باهظة الثمن في مقابل كلفة أقل بكثير من سعر شرائها.

ويعكس انتشار هذا النمط تغيراً في طريقة التعامل مع الذهب في لبنان، إذ يتحوّل من قطعة تُشترى وتُحتفظ بها إلى مجوهرات يمكن استئجارها لفترة محددة، خصوصاً في المناسبات التي ارتبطت تقليدياً بارتداء الذهب.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
اعلان لائحة "عائلات بيروت المستقلة" برئاسة وليد كبي لانتخابات "اتحاد العائلات البيروتية"
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" وبلدية برمانا أطلقتا "مهرجان برمانا للركض"
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تعاود إطلاق "البرنامج التدريبي" للبعثات الديبلوماسية والشخصيات الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"نائب" يتحرّك لـ"تقسيم بيروت"!
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بيروت

الذهب

تيار

هرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-22
Lebanon24
05:00 | 2026-09-22
Lebanon24
04:24 | 2026-09-22
Lebanon24
04:15 | 2026-09-22
Lebanon24
04:11 | 2026-09-22
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24