ذهب "للإيجار" في بيروت!

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في ظل الارتفاع الكبير في أسعار وتراجع القدرة على شراء المجوهرات الفاخرة، لوحظ لجوء بعض محال المجوهرات في إلى توفير خدمة جديدة تتمثل في تأجير الذهب والمجوهرات للمناسبات الخاصة.وتتيح هذه الخدمة للزبائن اختيار طقم أو قطعة من الذهب لارتدائها خلال حفلات الزفاف أو الخطوبة والمناسبات المختلفة، في مقابل بدل إيجار يُحدد وفق قيمة القطعة ومدة الاستئجار، على أن تُعاد إلى المحل بعد انتهاء المناسبة.وتتطلب عملية التأجير تقديم ضمان مالي أو تأمين يتناسب مع قيمة القطعة، مع شروط تضمن إعادتها بالحالة والوزن نفسيهما ومن دون أضرار.وتبرز هذه الخدمة خصوصاً مع الأطقم التي تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات، إذ تتيح للزبون ارتداء مجوهرات باهظة الثمن في مقابل كلفة أقل بكثير من سعر شرائها.ويعكس انتشار هذا النمط تغيراً في طريقة التعامل مع الذهب في ، إذ يتحوّل من قطعة تُشترى وتُحتفظ بها إلى مجوهرات يمكن استئجارها لفترة محددة، خصوصاً في المناسبات التي ارتبطت تقليدياً بارتداء الذهب.