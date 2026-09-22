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لبنان

بعد سيول المكلّس والمنصورية...هذا ما قامت به وزارة الأشغال

Lebanon 24
22-09-2026 | 02:48
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بعد سيول المكلّس والمنصورية...هذا ما قامت به وزارة الأشغال
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في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلّس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدّم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالبًا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
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وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان اذا ثبتت مسؤوليته.

وبالتوازي، اتخذت الوزارة تدبيرًا احترازيًا يقضي بعدم إسناد أي أعمال جديدة إلى المقاول او الجهة الاستشارية المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات وتبيان المسؤوليات، مع وضع كامل المستندات والتقارير الفنية بتصرف القضاء.

وشدد الوزير رسامني على أن السلامة العامة والمال العام لا يحتملان أي تهاون، وأن كل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفقًا للقانون، أيًا كانت صفته أو موقعه.

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