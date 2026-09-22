الجيش: توقيف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في منطقة شتورة - زحلة

Advertisement

صدر عن - البيان الآتي:"أوقفت وحدة من الجيش في منطقة شتورة – ، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطنين (ر.ق.) و(ج.ج.) و(ا.ك.) لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وانتحالهم صفة أمنية واعتدائهم على المواطنين، وضبطت في حوزتهم مبلغًا ماليًّا مسروقًا.كما أوقفت في منطقة تمنين التحتا – المواطن (م.ط.) والسوري (ع.ر.) لافتعالهما إشكالًا على خلفية أسباب شخصية، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية.أثناء عملية التوقيف، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشخصَين المذكورَين وعناصر الجيش الذين ردّوا بالمثل دون وقوع إصابات.كذلك نفّذت وحدات من الجيش في منطقة تدابير أمنية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، أوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و46 سوريًّا وفقًا لما يلي:توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(م.م.) في منطقتَي شدرا – والسفيرة – المنية لإطلاقهما النار.توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة الخالصة – عكار لتسهيله أعمال تهريب الأشخاص عبر الحدود – .توقيف 46 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".