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لبنان

الجيش: توقيف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في منطقة شتورة - زحلة

Lebanon 24
22-09-2026 | 04:24
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الجيش: توقيف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في منطقة شتورة - زحلة
الجيش: توقيف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في منطقة شتورة - زحلة photos 0
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"أوقفت وحدة من الجيش في منطقة شتورة – زحلة،  بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطنين (ر.ق.) و(ج.ج.) و(ا.ك.) لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وانتحالهم صفة أمنية واعتدائهم على المواطنين، وضبطت في حوزتهم مبلغًا ماليًّا مسروقًا.

كما أوقفت في منطقة تمنين التحتا – البقاع المواطن (م.ط.) والسوري (ع.ر.) لافتعالهما إشكالًا على خلفية أسباب شخصية، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية.

أثناء عملية التوقيف، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشخصَين المذكورَين وعناصر الجيش الذين ردّوا بالمثل دون وقوع إصابات.

كذلك نفّذت وحدات من الجيش في منطقة الشمال تدابير أمنية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، أوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و46 سوريًّا وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(م.م.) في منطقتَي شدرا – عكار والسفيرة – المنية الضنية لإطلاقهما النار.

توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة الخالصة – عكار لتسهيله أعمال تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانيةالسورية.

توقيف 46 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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