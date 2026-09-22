تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أوكرانيا: روسيا استهدفت منشأة للنفط في بولتافا بصواريخ باليستية

Lebanon 24
22-09-2026 | 05:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أوكرانيا: روسيا استهدفت منشأة للنفط في بولتافا بصواريخ باليستية
أوكرانيا: روسيا استهدفت منشأة للنفط في بولتافا بصواريخ باليستية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان أن "الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل في كلفة الحياة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، وتستدعي من الدولة معالجة جدية وسريعة لحقوق الموظفين والعمال ومطالبهم".
Advertisement



ولفتت إلى أن "بدل النقل الذي أقرّته الدولة والبالغ 450 ألف ليرة لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب  الـ 32 دولارًا، ما يجعله غير كافٍ لتغطية كلفة التنقل اليومية".



وطالبت بـ "إعادة النظر في بدل المياه بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف الحالية، وبمعالجة بدل المثابرة المستحق للزملاء وإنصافهم في هذا الملف". كذلك طالبت النقابة الدولة والجهات الرسمية المعنية بـ "تحمّل مسؤولياتها ومعالجة هذه المطالب، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال". واكدت دعمها "لكل تحرّك نقابي مشروع يصبّ في مصلحة الموظفين والعمال"، مؤيدة "الخطوات والتحركات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال الشمال دفاعًا عن حقوق العمال والموظفين ومطالبهم".



وإذ أكدت "حرصها على الحوار والمعالجة المسؤولة"، اعتبرت ان "استمرار تجاهل هذه الحقوق سيُبقي للنقابة حقها في اللجوء إلى كافة الوسائل النقابية المشروعة، وصولًا إلى التحركات التصعيدية والإضراب عند الضرورة، ووفق الأصول والقوانين المرعية".
مواضيع ذات صلة
حرائق ضخمة في منشأة النفط والغاز في بولتافا عقب هجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بصواريخ باليستية ومنشأة تابعة لأرامكو في ينبع
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن إيقاف العمليات في منشأة تيومين للنفط جنوبي البلاد بعد هجوم مسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا بصواريخ باليستية سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مؤسسة مياه لبنان الشمالي

الاتحاد العمالي العام

مؤسسة مياه لبنان

الاتحاد العمالي

الجهات الرسمية

اتحاد العمال

مياه لبنان

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-09-22
Lebanon24
08:25 | 2026-09-22
Lebanon24
08:22 | 2026-09-22
Lebanon24
08:19 | 2026-09-22
Lebanon24
08:04 | 2026-09-22
Lebanon24
08:03 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24