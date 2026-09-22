بعد الإشتباه بسيارة كان في داخلها سوريون... هذا ما جرى في بلدة بترونية (فيديو)

صـدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها وتوقيفهم على جميع الأراضي .







بتاريخ 19-09-2026، اشتبهت إحدى دوريات فصيلة في وحدة ، في بلدة كفرحلدا – ، بسيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان باثفايندر"، بيضاء اللون، ذات زجاج داكن حاجب للرؤية، ومن دون لوحة تسجيل خلفية.







وعند محاولة عناصر الدورية الاقتراب من السيارة للتثبّت منها، عمد سائقها إلى الفرار بسرعة، محاولًا صدم آلية الدورية عدّة مرّات، فلاحقته العناصر إلى أن تمكّنت من اعتراضه وتوقيفه، ويُدعى:







– ز. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)







وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة، وينشط في مجال تهريب الأشخاص من التابعيّة السّوريّة إلى داخل الأراضي اللّبنانيّة.







كما تمّ توقيف /13/ شخصًا (/12/ شابًا وفتاة واحدة) من التابعيّة السّوريّة، كانوا على متن السيّارة.







وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ السائق كان يقوم بنقل الأشخاص الثلاثة عشر من إلى ، عبر طرقات جرود البترون، بهدف تفادي الحواجز الأمنية.







سُلّم الأشخاص السوريون إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ السائق، بناءً على إشارة المختص، فيما لا يزال التحقيق مستمرًّا لكشف جميع المتورّطين في عملية التهريب".

حاول صدم آلية لقوى الأمن والفرار… فصيلة تنورين توقف مهرّب أشخاص وتضبط /13/ سوريًا على متن سيارته#قوى_الأمن https://t.co/v07acgLAXl pic.twitter.com/qdlmswR7Ll — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 22, 2026 Advertisement