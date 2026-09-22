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لبنان

لجنة الادارة والعدل أقرت إقتراح قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين معدلا

Lebanon 24
22-09-2026 | 07:43
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لجنة الادارة والعدل أقرت إقتراح قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين معدلا
لجنة الادارة والعدل أقرت إقتراح قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين معدلا photos 0
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 عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة  برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطاالله، بحضور: بلال عبدالله، اشرف بيضون، عماد الحوت، جورج عقيص، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسن عز الدين، نديم الجميل، مروان حمادة وقبلان قبلان.،عدنان طرابلسي، غياث يزبك، أمين شري وفراس حمدان.
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كما حضر الجلسة ،عن نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس.

وأوضج بيان للجنة، انه تم درس جدول الأعمال المقرر، وبدأت الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من سعادة نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس، الذي لفت الى اهمية الاقتراح ومدى انعكاسه على استقرار الاوضاع الاجتماعية لاعضاء النقابة والحماية التي يؤمنها لهم ولعائلاتهم.

بعدها اطلعت اللجنة على تقرير لجنتي المال والموازنة والاشغال العامة والنقل، بعد المناقشة والتداول، لا سيما في المادة الأولى من الإقتراح كما المادة الثانية منه التي تتناول موارد الصندوق.

وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا في عدد من المواد، كما ألغت إحدى مواده.

ورفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في اقتراحات أخرى في جلسة الاسبوع المقبل.
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