لجنة الادارة والعدل أقرت إقتراح قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين معدلا

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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطاالله، بحضور: بلال عبدالله، اشرف بيضون، عماد ، جورج عقيص، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، ، غادة ايوب، حسن عز الدين، نديم الجميل، وقبلان قبلان.،عدنان ، غياث يزبك، أمين شري وفراس حمدان.كما حضر الجلسة ،عن نقابة الطوبوغرافيين المجازين في الدكتور سركيس فدعوس.وأوضج بيان للجنة، انه تم درس جدول الأعمال المقرر، وبدأت الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون الى إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس، الذي لفت الى اهمية الاقتراح ومدى انعكاسه على استقرار الاوضاع الاجتماعية لاعضاء النقابة والحماية التي يؤمنها لهم ولعائلاتهم.بعدها اطلعت اللجنة على تقرير لجنتي المال والموازنة والاشغال العامة والنقل، بعد المناقشة والتداول، لا سيما في المادة الأولى من الإقتراح كما المادة الثانية منه التي تتناول موارد الصندوق.وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا في عدد من المواد، كما ألغت إحدى مواده.ورفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في اقتراحات أخرى في جلسة الاسبوع المقبل.