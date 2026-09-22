تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنانيون في ملاعب العالم… لماذا لا نعرفهم إلا بعد فوات الأوان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-09-2026 | 08:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنانيون في ملاعب العالم… لماذا لا نعرفهم إلا بعد فوات الأوان؟
لبنانيون في ملاعب العالم… لماذا لا نعرفهم إلا بعد فوات الأوان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت يبحث منتخب لبنان لكرة القدم عن جيل جديد يعيده إلى المنافسة، قد يكون جزء من هذا الجيل موجوداً بالفعل، لكنه يتدرّب ويلعب على بعد آلاف الكيلومترات من لبنان. من كندا إلى أستراليا، مروراً بالسويد والمكسيك وأوروبا، ينتشر لاعبون لبنانيون أو من أصول لبنانية داخل أكاديميات وأندية محترفة، فيما لا يزال الوصول إليهم يعتمد غالباً على العلاقات والترشيحات الفردية أكثر مما يستند إلى منظومة كشف ثابتة.
Advertisement
 
أحدث الأمثلة هو المهاجم رالف خوري، صاحب الـ19 عاماً، الذي استدعاه المدرب مجيد بوقرّة للمرة الأولى إلى المنتخب الأول. وُلد خوري في لبنان قبل انتقاله إلى كندا عام 2022، وتدرّج هناك حتى خاض تجربته الاحترافية مع أتلتيكو أوتاوا. وصوله إلى المنتخب يمثل مكسباً، لكنه يكشف في الوقت نفسه حجم الخزان اللبناني المنتشر في الخارج، والذي قد يضم أسماء أخرى لم تصل أخبارها بعد إلى الجهاز الفني.
هذه ليست تجربة جديدة على المنتخب. فقد ارتدى قميص لبنان لاعبون نشأوا كروياً في كندا والمكسيك وإنكلترا وأستراليا والسويد، من بينهم غابريال بيطار ودانيال لحود وعمر شعبان "بوغيل" وليوناردو شاهين وجاكسون خوري. وفي حالات سابقة، احتاج ضم لاعبين جدد إلى تواصل مباشر من المدرب، ثم بدء العمل على استكمال جوازات السفر والأوراق الثبوتية قبل أن يصبح الاستدعاء ممكناً.
المشكلة إذاً ليست في غياب المواهب، بل في طريقة العثور عليها. فلا تظهر حتى الآن ملامح جهاز دائم مهمته متابعة اللاعبين اللبنانيين في الخارج، أو قاعدة بيانات معلنة تجمع أسماءهم وأعمارهم وأنديتهم ومراكزهم ووضعهم القانوني. وبدلاً من اكتشاف اللاعب في سن الـ15 أو الـ16 عاماً وإدخاله تدريجياً في منتخبات الفئات العمرية، قد يصل اسمه إلى المنتخب الأول بعد سنوات، عبر وكيل أو مدرب أو أحد أبناء الجالية.
هذا التأخير قد تكون له كلفة رياضية كبيرة. اللاعب الذي يحمل أكثر من جنسية قد يصبح مؤهلاً لتمثيل منتخب آخر، كما أن الأندية المحترفة لا تتعامل بسهولة مع استدعاء متأخر أو غير منظم. ويضاف إلى ذلك الوقت المطلوب لاستكمال الوثائق، والتأكد من أهلية اللاعب، ومراقبة إصاباته ومستواه، ثم دمجه في مجموعة لم يسبق له اللعب معها.
تجارب دول أخرى تثبت أن الاغتراب يمكن أن يتحول إلى مشروع كروي، لا مجرد حل طارئ. المغرب والرأس الأخضر ومنتخبات أفريقية عدة أنشأت شبكات لمراقبة اللاعبين المنتشرين في أوروبا، وبنت علاقات مع عائلاتهم وأنديتهم منذ سن مبكرة. وفي مونديال 2026، مثّل نحو ربع اللاعبين دولاً مختلفة عن بلدان ولادتهم، ما يؤكد أن المنافسة بين المنتخبات لم تعد تجري داخل الحدود فقط، بل امتدت إلى استقطاب أصحاب الجنسيات المتعددة.
لبنان يحتاج إلى وحدة كشف خاصة بالاغتراب، تضم متابعين في أوروبا وأستراليا وكندا وأميركا اللاتينية والخليج، إلى جانب منصة تسمح للاعبين بإرسال ملفاتهم ومقاطع مبارياتهم ووثائقهم. ويمكن البدء من الفئات العمرية، عبر معسكرات دورية تجمع أفضل المواهب الخارجية باللاعبين المحليين، بدلاً من انتظار ظهور اسم جديد قبل مباراة أو استحقاق مهم. فتاريخياً، سعى الاتحاد اللبناني لكرة القدم في التسعينيات إلى الاستفادة من لاعبين مولودين خارج البلاد، فحصل عدد من اللاعبين الأرمن على الجنسية اللبنانية بمراسيم رسمية. وقبل كأس آسيا 2000، ضمّ المنتخب خمسة لاعبين برازيليي المولد من أصول لبنانية، لكن التجربة لم تحقق النتائج المنتظرة، وسط انتقادات لاختيارات المدرب وشهادات عن ضعف التواصل وحاجز اللغة داخل الفريق. وفي كأس آسيا 2019، ضمت القائمة تسعة لاعبين مولودين خارج لبنان، معظمهم لبنانيون بالنسب، وكان حضورهم أكثر قبولاً وانسجاماً، مع اعتماد بعضهم على الإنكليزية للتواصل. ومع ذلك، تكشف الشهادات السابقة لعدد من اللاعبين أن اكتشاف مواهب الانتشار لم يكن يتم دائماً عبر آلية واحدة، فبعض اللاعبين تواصلوا مع الاتحاد، بينما بادر الجهاز الفني إلى استقطاب آخرين، من دون أدلة واضحة على وجود شبكة كشف خارجية ثابتة ومنظمة.
مدرب منتخب لبنان مجيد بوقرّة أعلن إطلاق مشروع لبناء منتخب شاب ومنافس خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أنه سيستدعي عدداً كبيراً من اللاعبين لاختبار قدرتهم على تقديم الإضافة. لكن نجاح هذا المشروع لن يتوقف على الاختيارات الفنية وحدها. المطلوب أن يصبح البحث عن اللبنانيين في ملاعب العالم عملاً مؤسسياً يستمر مهما تغيّر المدرب.
اللاعب المغترب ليس بديلاً من اللاعب المحلي، ولا ينبغي أن يتحول حضوره إلى ذريعة لإهمال الأكاديميات والدوري اللبناني. لكن في بلد يمتلك واحداً من أكبر الانتشارات البشرية قياساً بعدد سكانه، يصبح تجاهل مواهب الاغتراب خسارة مجانية. فلبنان لا يحتاج دائماً إلى صناعة جميع لاعبيه من الصفر؛ أحياناً يكفي أن يعرف أين يبحث عنهم، وأن يصل إليهم قبل أن يفعل ذلك منتخب آخر.
 
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب على ترامب الخروج من دوامة التصعيد الإيراني قبل فوات الأوان؟
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشفيات توجه انذارا "قبل فوات الأوان"
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل فوات الأوان.. نقص هذه الفيتامينات يُسرِّع الزهايمر
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: على أميركا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت وضرباتنا على قواعد المعتدين في العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

اللبنانية

الاختيار

أوروبا

البشري

رياضي

أخبار

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22
Lebanon24
09:50 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24