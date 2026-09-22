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لبنان

القبة تتحرك رفضاً لإقفال "الفارابي".. نحو 400 طالب مهددون بالتوقف عن التعليم

Lebanon 24
22-09-2026 | 07:41
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القبة تتحرك رفضاً لإقفال الفارابي.. نحو 400 طالب مهددون بالتوقف عن التعليم
القبة تتحرك رفضاً لإقفال الفارابي.. نحو 400 طالب مهددون بالتوقف عن التعليم photos 0
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قطع أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في القبة الطريق أمام المدرسة، رفضاً لقرار إقفالها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

وطالب المحتجون وزيرة التربية بالتراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تعليم نحو 400 طالب.

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