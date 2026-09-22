القبة تتحرك رفضاً لإقفال "الفارابي".. نحو 400 طالب مهددون بالتوقف عن التعليم

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قطع أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في القبة الطريق أمام المدرسة، رفضاً لقرار إقفالها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وطالب المحتجون وزيرة التربية بالتراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تعليم نحو 400 طالب.
قطع أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في القبة الطريق أمام المدرسة، رفضاً لقرار إقفالها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وطالب المحتجون وزيرة التربية بالتراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تعليم نحو 400 طالب. pic.twitter.com/qYtldk2o4j
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 22, 2026
قطع أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في القبة الطريق أمام المدرسة، رفضاً لقرار إقفالها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وطالب المحتجون وزيرة التربية بالتراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تعليم نحو 400 طالب. pic.twitter.com/qYtldk2o4j