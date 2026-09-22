القبة تتحرك رفضاً لإقفال "الفارابي".. نحو 400 طالب مهددون بالتوقف عن التعليم

قطع أهالي طلاب مدرسة وفاعليات في القبة الطريق أمام المدرسة، رفضاً لقرار إقفالها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.



وطالب المحتجون وزيرة التربية بالتراجع عن القرار وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تعليم نحو 400 طالب. pic.twitter.com/qYtldk2o4j