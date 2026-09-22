نصار في النبطية... هل يعود قصر العدل إلى العمل؟

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تفقد وزير العدل عادل قصر عدل ، برفقة الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف ، حيث اطّلع على أوضاع المبنى الذي أُقفلت دوائره منذ بداية العدوان في آذار الماضي، فيما يواصل قضاته وموظفوه عملهم من مركز مستحدث في .وعقد نصار اجتماعاً مع عدد من القضاة والمسؤولين، جرى خلاله بحث إمكان إعادة فتح قصر العدل واستئناف استقبال المحامين والمواطنين، في ضوء عودة عدد من المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية إلى المدينة.وأكد نصار اهتمام بإعادة العمل القضائي إلى النبطية، موضحاً أن زيارته تهدف إلى تقييم الظروف واتخاذ القرار الأنسب، سواء عبر توسيع العمل في المركز الموجود في بيروت أو إعادة العمل في عدلية النبطية، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع الملفات والمساعدين القضائيين وآليات التبليغ ومتطلبات انتظام العمل.وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الحل الأفضل لأهالي والجنوب عموماً، معلناً العمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بقصر العدل جراء الاعتداءات وتأمين الخدمات القضائية للأهالي رغم الظروف الصعبة.، دعا رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين إلى الإسراع في إعادة فتح قصر العدل، معتبراً أن عودة إلى المدينة تعزز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار وتخفف عنهم أعباء الانتقال لمتابعة معاملاتهم وقضاياهم.بدوره، أشار القاضي منيف بركات إلى الصعوبات التي يواجهها القضاة والمساعدون القضائيون في المركز المستحدث في بيروت، ولا سيما لناحية ضيق المكان ونقل الملفات من النبطية وملحقاتها، معرباً عن أمله في اتخاذ القرار المناسب بشأن العودة إلى قصر عدل النبطية.واختتم نصار زيارته بجولة في السوق التجاري المدمر في .