مع اقتراب الشتاء.. ماذا ينتظر أسعار الغاز وهل المخزون كافٍ في لبنان؟

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مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، تشهد أسعار المحروقات والغاز ارتفاعًا متواصلًا، إذ ارتفع سعر جرة اليوم بنحو 28 ألف . وفي ظل انتشار عن احتمال انقطاع الغاز، تزداد مخاوف المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة هذه الأخبار، وحجم المخزون المتوفر، وما الذي ينتظر أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة.وفي حديث لـ" "، أكد نقيب موزّعي الغاز جان حاتم أن المخزون المتوفر من الغاز كافٍ، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على التعبئة.وأوضح حاتم أن أسعار الغاز تتجه إلى الارتفاع، متوقعًا أن يرتفع سعر الجرة مجددًا الأسبوع المقبل، لكن بصورة تدريجية وليس دفعة واحدة، بحيث قد يتراوح الارتفاع أسبوعيًا بين 20 و25 ألف ليرة لبنانية أو أكثر، على أن يصل سعر الجرة تقديريًا إلى نحو 23 دولارًا بحلول شهر تشرين الثاني.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز مرتبط أيضًا بالأسعار العالمية، موضحًا أن الأسعار تبدأ عادةً بالارتفاع اعتبارًا من منتصف شهر آب، حتى قبل الأزمات، مع توجه الدول إلى زيادة مخزوناتها استعدادًا لفصل الشتاء، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار وصولًا إلى شهر تشرين الثاني، قبل أن تبدأ بالانخفاض مع بداية شهر كانون الأول.ودعا حاتم الدولة والشركات إلى العمل على إنشاء مخزون احتياطي واستراتيجي من الغاز، مشيرًا إلى وجود مخازن في والزهراني يمكن العمل على صيانتها وإعادة تعبئتها، بما يساهم في تأمين مخزون احتياطي عند الحاجة.، طمأن رئيس والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون ، في حديث لـ" 24"،، إلى عدم وجود أزمة في الغاز أو مخاوف من انقطاعه، مؤكدًا أن المادة متوفرة حتى في حال تصاعد التوتر في المنطقة وإغلاق باب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز، لافتًا إلى أن لبنان يستورد الغاز من والجزائر.ونصح زينون المواطنين بالتزود بالغاز وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، معتبرًا أن سعر الجرة حاليًا لا يزال أقل مقارنة بالأسعار المتوقعة، وبالتالي فإن التعبئة من الآن قد تساهم في التوفير، في ظل الاتجاه التصاعدي للأسعار.