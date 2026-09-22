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لبنان

أمير قطر: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق في لبنان وتتعامل معه بمنطق الوصاية

Lebanon 24
22-09-2026 | 12:57
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أمير قطر: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق في لبنان وتتعامل معه بمنطق الوصاية
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة، ومن بينها سوريا، مضيفاً أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية.

وأكد أن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، داعياً إسرائيل إلى الوفاء بتعهداتها بوقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار.

كما أشار إلى أن ما جرى في غزة «وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء»، مشيراً إلى أن القادة الإسرائيليين باتوا يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير سكان غزة، الذي يسمونه «هجرة».

وأوضح أمير قطر أن بلاده لم تتوقف، منذ اليوم الأول، عن بذل جهود الوساطة في غزة، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معرباً عن خشيته من أن من يعتبر التهجير حلاً سيعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة سكان غزة. 

ووصف أمير قطر ما جرى في غزة بأنه «إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، مؤكداً مواصلة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال به إلى سلام دائم.

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