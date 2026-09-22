ماذا بعد اليونيفيل؟ رجي بحث الخيارات مع نظرائه في نيويورك

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كثّف والمغتربين يوسف رجي لقاءاته الدبلوماسية على هامش أعمال للأمم المتحدة في ، واضعاً أمام نظرائه جملة من الملفات ، ولا سيما مستقبل الوجود الدولي في الجنوب ودعم الجيش، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.وفي هذا الإطار، بحث رجي مع وزير خارجية كونستانتينوس كومبوس التطورات في والمنطقة، إضافة إلى التصورات المطروحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، فيما شكّل مشروع الربط الكهربائي بين لبنان وقبرص محوراً أساسياً في المحادثات.أما في لقائه مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فتركز على مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والخيارات المطروحة لتفادي أي فراغ قد ينجم عن مغادرة القوات الدولية.وأكد رجي تمسك باستمرار حضور دولي في الجنوب، بالتوازي مع تعزيز قدرات بما يسمح له ببسط وحصر الوجود المسلح بالقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.من جانبه، أثنى فاديفول على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، معرباً عن أمله في مواصلة هذا المسار حتى استكماله.وشملت لقاءات رجي أيضاً وزير خارجية النروج إسبن بيرث إيدي، حيث تناول البحث المساعدات الإنسانية والإصلاحات المطلوبة والتحديات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية التي يواجهها لبنان.وأكد إيدي استمرار دعم بلاده للبنان واستعدادها لوضع خبراتها في مجال الإصلاحات بتصرف الحكومة اللبنانية، فيما شكر رجي النروج على مساعداتها ودور جنودها ضمن قوات اليونيفيل.