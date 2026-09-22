تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حديث متزايد عن تعديل وزاري ومواجهة بين وزيرة البيئة والكسارات.. الزين: نتعرّض لضغوط ولن نتراجع

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حديث متزايد عن تعديل وزاري ومواجهة بين وزيرة البيئة والكسارات.. الزين: نتعرّض لضغوط ولن نتراجع
حديث متزايد عن تعديل وزاري ومواجهة بين وزيرة البيئة والكسارات.. الزين: نتعرّض لضغوط ولن نتراجع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتصاعد الحديث عن تغيير وزاري يجري التحضير له لتفعيل العمل الحكومي.
وكتبت" الديار": تعليقاً على الكلام المتداول عن إمكان تغيير عدد من الوزراء، اكدت اوساط سياسية ان المشكلة لا تكمن في شخص الوزراء أو في أدائهم الفردي، بل في نهج الحكومة ككل وطريقة إدارتها للملفات واتخاذها للقرارات، مشيرة إلى أن تبديل الوجوه لن يؤدي إلى تغيير جوهري إذا بقيت الآليات نفسها معتمدة، لافتاً إلى هيمنة الدولة العميقة على مسار بعض القرارات، وإلى وجود أسلوب عمل بات يحتاج إلى مراجعة سياسية وإدارية شاملة، لذلك فان أي تغيير شكلي في التركيبة الوزارية، من دون تعديل النهج وآليات العمل، لن يحقق النتائج المرجوة ولن يعالج أصل المشكلة.
Advertisement

اضافت الاوساط : تجزم مصادر معراب الى أنه في حال تقرر أن تكون هناك استقالة قواتية من الحكومة، فلن تكون جزئية أو محصورة بوزير واحد، بل ستشمل جميع الوزراء المحسوبين عليها، لأن الأمر سيكون مرتبطاً بنهج الحكومة وآلية عملها، وبطبيعة القرارات التي تتخذها في الملفات الأساسية، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لن تكون مرتبطة بخلاف حول حقيبة أو وزير بعينه، أو بتباين ظرفي حول بند من بنود جدول الأعمال، بل برسالة سياسية متكاملة حيال مسار العمل الحكومي والمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تقييم الموقف سيأخذ في الاعتبار أداء الحكومة في الملفات المطروحة، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات منسجمة مع ما تعتبره القوى السياسية التزاماتها الأساسية، قبل حسم أي خيار يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الاستمرار فيها.
وكتب ابراهيم بيرم في " النهار": إلى أين تمضي المواجهة المفتوحة منذ زمن والمصنفة بالضراوة والسخونة بين وزارة البيئة وقطاع المقالع والكسارات؟ كَثُرَ الحديث أخيراً عن تعديل حكومي، ورجّح البعض أن تدفع وزيرة البيئة تمارا الزين ثمن تلك المواجهة.
ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مثل هذه المواجهة بين الطرفين حول عناوين شتى، ولكن هذه المرة يخوضها طرفاها وكأنها "معركة وجود"، فإما أن تثبت الدولة المفترض أنها تجد في الدولة دعماً وسنداً فتستعيد الخزينة العامة ما لها من حقوق ورسوم وعائدات بمفعول رجعي، تُقدّرها الجهات المعنية (الجيش وقوى الأمن الداخلي ووزارة المال) بنحو ثلاثة مليارات دولار، وإما أن ينجح هذا القطاع المتمرّس القواعد في تحقيق الغلبة على الوزارة والدولة معاً فتنتهي المواجهة المندلعة بتسوية على الطريقة اللبنانية ولكن ضمناً تكون الكفة فيها راجحة كما هي العادة لمصلحة "الطرف القوي" أي لمصلحة القطاع المحاصر بالكثير من الشبهات والتهم، ومنها هضم الجبال وتدمير البيئة التي تحل فيها كسارته ومقلعه من دون أن تقيم أي اعتبار للطبيعة وإنسانها.
منطلق المواجهة الأخيرة بين الطرفين، عندما أصدرت الوزارة "أوامر تحصيل الضرر البيئي" و"كلفة التأهيل المترتبة" على هذا القطاع. وجديد هذا الأمر الذي أثار اعتراضاً صريحاً من العاملين في هذا القطاع، أن "هذه الأوامر" أتت بناء على قانون أقرّ وصدر في عام 2019 ويطالب القطاع بدفع مستحقات ورسوم مترتبة عليه للدولة تحُسب كأوامر تحصيل الضرر البيئي، لكن بمفعول رجعي يعود إلى عام 2004 امتداداً إلى عام 2018، فثارت ثائرة هؤلاء عام 2018 وانطلقوا في رحلة اعتراض شرسة تخللتها حملة على الوزارة واتهامات للوزيرة نفسها.
وبناءً على ذلك سارعت وزارة البيئة إلى إصدار بيان توضيحي-دفاعي ورد فيه: إن حقوقاً تراكمت للدولة (في ذمة القطاع) على مدى سنوات طويلة، ويضرّر بيئي وصحي نتج عن استغلال المقالع والكسارات.
وذكر البيان أن القيمة الإجمالية لهذه الحقوق تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، مبنية على أساس مسوحات أجرتها فرق متخصصة من الجيش وقوى الأمن الداخلي شملت نحو 1506 عقارات في كل لبنان. وللتدليل على أن للمواجهة الحالية جذوراً ممتدة ذكر البيان أن وزارة البيئة أصدرت سابقاً 71 أمر تحصيل لكن ثمة ثغراً مطبعية حالت دون أن تكون قابلة للتحصيل وفق الأصول. ويبدو أن المواجهة إلى مزيد من الحماوة، ولا شك في أن المجتمع المدني يترصد مواقف المسؤولين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وسواه من المسؤولين.
مواضيع ذات صلة
أين ذهبت مليارات المقالع والكسارات؟ وزارة البيئة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى "الصبر" في مواجهة الضغوط المتزايدة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: اجتماع وزاري بين دول الخليج وفرنسا في نيويورك لبحث التعاون في مواجهة التحديات الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
التحركات المطلبية تضغط على الحكومة: حديث عن "خلية وزارية" والاتحاد العمالي سيدعو الى الاضراب
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

على الطريق

اللبنانية

نبيه بري

التزام

التركي

لبنان

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-09-23
Lebanon24
02:36 | 2026-09-23
Lebanon24
02:34 | 2026-09-23
Lebanon24
02:30 | 2026-09-23
Lebanon24
02:22 | 2026-09-23
Lebanon24
02:21 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24