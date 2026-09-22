"اللجنة الخماسية" في دائرة النسيان وواشنطن طوت صفحتها

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كتب محمد بلوط في" الديار": أين صارت اللجنة الخماسية التي تشكّلت في 6 شباط عام 2023 تحت عنوان مساعدة ، وضمت ممثلين عن: الأميركية، ، ، مصر، وقطر؟ وما هي اسباب وخلفيات تغييبها منذ ما يقارب ستة شهور؟ ويقول مصدر مطلع ان اللجنة الخماسية لم تعد قائمة عمليا منذ ما قبل المفاوضات المباشرة بين لبنان و«اسرائيل» وبعد اجتماعها في مع رئيس الجمهورية في 15 كانون الثاني في العام الحالي.وبرأي مصدر نيابي في لجنة الشؤون الخارجية ان توقيع اتفاق الإطار الثلاثي كرس استفراد في التعاطي مع الوضع اللبناني لا سيما في الجنوب، غير انه لم يحجب او يعطل الأدوار كليا لدول الخماسية. ويضيف ان السعودية تلعب اليوم دورا سياسيا بارزا في لبنان يتناغم بنسبة عالية مع الدور الأميركي، لكنها تحرص في الوقت نفسه على التعاون مع فرنسا في بعض المجالات المتعلقة بلبنان. ويشير ايضا الى ان قطر بقيت تلعب دورا ناشطا تجاه الوضع في لبنان رغم ضمور وغياب اللجنة الخماسية، مستفيدة من شبكة علاقاتها ودورها المؤثر في المنطقة. ويلفت المصدر الى ان فرنسا رغم الضغوط الأميركية ما زالت تؤدي دورا فاعلا تجاه لبنان بدليل رعايتها للاجتماع الاخير لدعم ، وتحركها الناشط مع دول اخرى لملء الفراغ بعد انهاء دور قوات اليونيفيل في الجنوب.