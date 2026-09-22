تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اللجنة الخماسية" في دائرة النسيان وواشنطن طوت صفحتها

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اللجنة الخماسية في دائرة النسيان وواشنطن طوت صفحتها
اللجنة الخماسية في دائرة النسيان وواشنطن طوت صفحتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب محمد بلوط في" الديار": أين صارت اللجنة الخماسية التي تشكّلت في 6 شباط عام 2023 تحت عنوان مساعدة لبنان، وضمت ممثلين عن: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، مصر، وقطر؟ وما هي اسباب وخلفيات تغييبها منذ ما يقارب ستة شهور؟ ويقول مصدر مطلع ان اللجنة الخماسية لم تعد قائمة عمليا منذ ما قبل المفاوضات المباشرة بين لبنان و«اسرائيل» وبعد اجتماعها في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في 15 كانون الثاني في العام الحالي.
Advertisement
وبرأي مصدر نيابي في لجنة الشؤون الخارجية ان توقيع اتفاق الإطار الثلاثي كرس استفراد واشنطن في التعاطي مع الوضع اللبناني لا سيما في الجنوب، غير انه لم يحجب او يعطل الأدوار كليا لدول الخماسية. ويضيف ان السعودية تلعب اليوم دورا سياسيا بارزا في لبنان يتناغم بنسبة عالية مع الدور الأميركي، لكنها تحرص في الوقت نفسه على التعاون مع فرنسا في بعض المجالات المتعلقة بلبنان. ويشير ايضا الى ان قطر بقيت تلعب دورا ناشطا تجاه الوضع في لبنان رغم ضمور وغياب اللجنة الخماسية، مستفيدة من شبكة علاقاتها ودورها المؤثر في المنطقة. ويلفت المصدر الى ان فرنسا رغم الضغوط الأميركية ما زالت تؤدي دورا فاعلا تجاه لبنان بدليل رعايتها للاجتماع الاخير لدعم الجيش اللبناني، وتحركها الناشط مع دول اخرى لملء الفراغ بعد انهاء دور قوات اليونيفيل في الجنوب.  
 
مواضيع ذات صلة
"هاتريك" مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سوسيداد بخماسية
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجعية كنسية عاتبة: يبحثون عن "كبش محرقة"
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع كنسي يشيد بمتابعة "سعادته" ملف المشاعات
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إهمال طبي.. نسيان "إبرة" في ظهر مريض يفتح تحقيقاً في مصر
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

السعودية

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-09-23
Lebanon24
02:36 | 2026-09-23
Lebanon24
02:34 | 2026-09-23
Lebanon24
02:30 | 2026-09-23
Lebanon24
02:22 | 2026-09-23
Lebanon24
02:21 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24