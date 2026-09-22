غموض بشأن مصير الأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية

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كتبت" النهار": خلال جولة المفاوضات السابعة بين والجانب ، جرى البحث في قضية الأسرى وقدم الوفد اللبناني لائحة غير مكتملة بأسماء الأسرى اللبنانيين لدى . الجانب الإسرائيلي لم يقدم حينها أي معلومة مفيدة عن الملف، وظل متكتماً عن عددهم وأوضاعهم. انتشر في الساعات الأخيرة خبر يفيد بأن أحد المفقودين اللبنانيين منذ عام 2024، تأكد خطفه من جيش وأنه في أحد المعتقلات . لم تعرف الجهة التي أكدت عملية الخطف، ولكن الأرجح أن أسيراً محرراً سبق أن التقاه في المعتقل ومن ثم أبلغ الجانب اللبناني.إسم المفقود لم يكن مدرجاً سابقاً على لائحة أعدتها "الجمعية للأسرى والمحررين"، والتي كانت تضم 35 أسيراً خطفتهم من الأراضي اللبنانية بين عامي 2024 و2026، إضافة إلى 3 أسرى، أقدمهم يحيى سكاف المعتقل منذ عام 1978، وعبد الله عليان (1981) ومحمد الفران (2005).لكن اللائحة باتت تضم 39 أسيراً بعد تأكيد خطف أحد اللبنانيين من الأراضي اللبنانية في خريف عام 2024 والذي اعتبر آنذاك في عداد المفقودين. ذلك التطور في قضية الأسرى سبقه إطلاق مالك غازي في الثالث من أيلول الحالي وتسليمه إلى السلطات اللبنانية عبر لجنة ، ومن ثم إطلاق الجانب الإسرائيلي 4 أسرى .الإيجابية التي خرجت بعد إطلاق الأسرى الخمسة تكمن في تأكيد وجود معتقلين لبنانيين في المعتقلات التي احتجزوا فيها لأشهر طويلة. إلى ذلك، علّق الجانب اللبناني الآمال على تلك الخطوة التي اتخذت بعداً دولياً من خلال شكر رئيس الجمهورية جوزاف عون الرئيس الأميركي على مساعيه وجهوده لإطلاقهم. وبحسب ما أعلن الأسرى المحررون أنهم خطفوا من داخل الأراضي اللبنانية ولم يكن أحداً منهم مسلحاً أو مشاركاً في القتال ضد جيش الاحتلال، علماً أن تل أبيب أعلنت حينها عن تسلم رفات أحد جنودها الذين قتلوا في معركة السلطان يعقوب عام 1982 ومن دون أن تفصح عن حيثيات القضية.