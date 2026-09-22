ترقب لتبدّلات خارجية تدفع إلى تسليم طوعي للسلاح

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كتبت لارا يزبك في" نداء الوطن": عشية وصوله للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، الخميس الماضي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حديث لوكالة الصحافة ، ردًّا على سؤال عن سلاح " "، إن "الهدف ليس الصدام، الهدف بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية. ليس الهدف أن يكون هناك صراع دموي في الداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف بناء دولة من دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي".في هذا الإطار، تكشف مصادر سياسية مطّلعة أن بعبدا تراهن على تبدّلات في أو ، تنعكس على "الحزب" وتدفعه إلى التخلّي عن سلاحه، من قَبيل اتفاق أميركي- إيراني، تصفّي طهران بموجبه أذرعَها في ، ولبنان ضمنًا، أو انسحاب إسرائيلي من الجنوب، تُنتجه الضغوط الأميركية والمفاوضات - ، خاصة بعد انقضاء الانتخابات الإسرائيلية، ما يُحرج "الحزب" ويُضعف حجّته للاحتفاظ بالسلاح، فيضطرّ إلى تسليمه. وفي انتظار هذه التحوّلات، تتابع المصادر، لا يزال رئيس الجمهورية يحاول فتح قنوات تواصل مع "الحزب"، لطمأنته وإقناعه بأن سلاحه لن يحمي لا الجنوب ولا بيئته بل بالعكس، وأن إيكال هذه المهمة إلى الدولة اللبنانية، هو الخيار الأمثل. لكن للمفارقة، "الحزب" متشدد، وهو يرفض حتى الساعة، أيّ حوار مع القصر ، إلا إذا خرج الأخير من مسار واشنطن ونفض يدَه من اتفاق الإطار وانضمّ إلى مسار إسلام أباد وعاد إلى اتفاق 27 تشرين 2024 والقرار 1701 حصرًا، ولا ينفكّ نوابه ومسؤولوه يكرّرون "المقاومة باقية باقية باقية". أما إذا قررت الدولة انتظار تغيّرات من الخارج قد تأتي أو لا تأتي، أو صحوة ضمير "الحزب" (علمًا أنه أبعد ما يكون عن هذه الصحوة)، كي تنفّذ حصر السلاح من دون إزعاجه، فعليها وعلى هيبتها، حينها، السلام. وعليها والحال هذه، أن تنتظر تمرّدًا من اللبنانيين على القوانين التي لا تعجبهم، وأن تتفرّج عليهم يخالفونها، لأن الدولة لا يمكن أن تكون دولة "على ناس وناس"... وهذا السيناريو القاتم، هو نقيض ما جاء في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، تختم المصادر.