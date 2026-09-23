تحييد النبطية مستمر

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رغم كل التسريبات التي تتحدث عن اقتراب التصعيد في المنطقة، إلا أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن التفاهم الضمني الذي يحكم الوضع في لا يزال قائماً، وتحديداً في .وبحسب المعطيات، فإن تحييد هذه المنطقة، والذي برز بشكل واضح بعد تفجير مسارب أنفاق ، لا يزال سارياً حتى اللحظة، من دون مؤشرات ميدانية توحي بتبدل هذه المعادلة.ويتقاطع ذلك مع معلومات متفرقة تتحدث عن أن أي تصعيد إقليمي محتمل خلال المرحلة المقبلة لن يشمل الساحة ، أقله في المرحلة الحالية، ما لم تطرأ تطورات كبرى تفرض تغييراً في قواعد الاشتباك القائمة جنوباً.