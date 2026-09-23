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لبنان

"رسائل قاسية" إلى باسيل من خلف الكواليس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-09-2026 | 01:30
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رسائل قاسية إلى باسيل من خلف الكواليس
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يتردد في الكواليس السياسية أن مواقف جبران باسيل الأخيرة تجاه الطائفة الشيعية أثارت استياءً لدى أوساط مقربة من "الثنائي"، التي ترى أن باسيل يحاول، بحسب تعبيرها، إعادة تقديم نفسه بصورة مختلفة عن أدواره السابقة في الحياة السياسية.
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وبحسب هذه الأوساط، فإن من يرفع اليوم سقف خطابه في مواجهة الآخرين لا يمكنه تجاهل مسؤوليته السياسية عن المرحلة السابقة، ولا سيما مشاركته في حكومات وقرارات تعتبرها هذه الجهات من العوامل التي أوصلت البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن "الكلام شيء وما يقال في المجالس الخاصة شيء آخر"، معتبرة أن المرحلة المقبلة قد تفرض على باسيل أن يكون أكثر وضوحاً مع جمهوره، بعيداً عن الخطاب الذي تصفه هذه الأوساط بأنه يقوم على شد العصب الطائفي وتبديل المواقف وفقاً للظروف السياسية.

وتختم الأوساط بالقول إن "الكواليس تعرف الكثير مما لا يقال أمام الإعلام"، في إشارة إلى أن السجال الحالي قد لا يبقى محصوراً في المواقف العلنية إذا استمر التصعيد السياسي.
المصدر: خاص "لبنان24"
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