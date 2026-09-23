مصلحة الليطاني: وزارة الطاقة نفذت مشروعاً لتحسين مقاطع من مجرى النهر

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أفادت في بيان، بأنه "في إطار الجهود الهادفة إلى حماية مجرى والحد من مخاطر النحر والانجراف والفيضانات، تعمل والمياه على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر ، يتضمن أعمال تنظيف وحفر للمجرى وإصلاح وتدعيم جانبي النهر وحماية الضفاف والمنشآت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الجسور والعبارات والمنشآت القائمة".تبيّن "الخرائط والمخططات الفنية للمشروع أن نطاق الأعمال يشمل مواقع في المرج، وبر الياس، والدلهمية، ودير ، وأبلح، وبدنايل 1، وبدنايل 2 – حوش الرفقة، وبدنايل 3 – ، بالإضافة إلى موقع محطة تكرير ، بما يساهم في معالجة عدد من النقاط الحساسة ومواقع الاختناق على المجاري المائية في الحوض الأعلى".وأشارت الى أن "الأشغال لا تقتصر على تنظيف المجرى وإزالة الترسبات، بل تشمل حلولاً هندسية متكاملة لحماية جوانب النهر وقاعه من التآكل والنحر، من بينها تنفيذ حماية صخرية من الـ Riprap بسماكة تصل إلى نحو 70 سنتيمتراً فوق طبقات حبيبية، مع فرشة خرسانية، وإنشاء طبقات حماية لقاع المجرى، فضلاً عن إنشاء وإعادة تأهيل الجدران الجناحية للجسور والعبارات ومعالجة المنشآت المتضررة أو التي تؤثر على المقطع المائي".وفي موقع المرج، تتضمن الأعمال إنشاء فتحة إضافية للجسر بعرض 4 أمتار وارتفاع 3 أمتار، إلى جانب تنفيذ حماية صخرية للضفاف بأطوال مختلفة، منها مقاطع بطول 14 و15 متراً، وأخرى تمتد إلى نحو 35 متراً على جانبي المجرى، مع تأمين فتحات لتصريف المياه وإزالة بعض الأجزاء القائمة التي تعيق انسياب المجرى.وفي الدلهمية، تشمل الأعمال حماية صخرية بطول نحو 10 أمتار على كل من جانبي المجرى وبارتفاع يقارب 4 أمتار، فيما تمتد أعمال حماية الضفة في موقع دير زينون إلى نحو 55 متراً وبارتفاع يقارب 3 أمتار، إضافة إلى الأعمال الإنشائية المرتبطة بالجسور والعبارات والجدران الجانبية.تلحظ المخططات استخدام خرسانة مسلحة من فئة C35 في المنشآت والجدران الجديدة، وخرسانة نظافة C20، وتنفيذ أعمال عزل وتصريف للمياه خلف الجدران بواسطة فتحات وأنابيب مثقبة وطبقات حبيبية، إضافة إلى حماية صخرية لقاع المجرى وجوانبه بما يعزز ثبات الضفاف ويحد من آثار النحر أثناء ارتفاع التصريف.كما يراعي المشروع المحافظة على جريان المياه أثناء فترة تنفيذ الأشغال، والتحقق ميدانياً من المناسيب والأبعاد قبل التنفيذ، وتسوية قاع النهر أعلى وأسفل الجسور بما ينسجم مع مناسيب المنشآت ويحافظ على الميل الطبيعي للمجرى، مع مراعاة الحدود العقارية عند إنشاء الجدران والمنشآت الجانبية.وشكرت المصلحة "للوزارة تنفيذ هذا المشروع الحيوي وما يتضمنه من أعمال تهدف إلى حماية مجرى النهر ومنشآته وتحسين قدرته على استيعاب التصريفات المائية"، مؤكدة "تعاونها الكامل مع الوزارة ومواكبتها للأعمال المنفذة، ووضع ما يتوافر لديها من خرائط ومعطيات فنية وخبرات ميدانية في خدمة المشروع، بما يساهم في حسن تنفيذ الأشغال وتحقيق أهدافها في حماية النهر والضفاف والمنشآت والمناطق المحاذية".