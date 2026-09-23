اضرار جسيمة جراء تفجير الخيام.. انقطاع للكهرباء واقفال للمدارس

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نفذ الجيش عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات حداثا وبيت ياحون وعيتا الجبل.وفجّر الجيش الإسرائيلي شاليهات في بعد منتصف الليل.وكانت المعلومات قد أفادت عن تفجير كبير في في قضاء ، دوّى صداه في عدد من قرى المنطقة، وقد سبق أن شهدت الخيام عمليات تفجير إسرائيلية مماثلة خلال الأيام الماضية.وعلم أن القوات الاسرائيلية أضرمت النار طوال اليوم في الفيلات الواقعة غربي الخيام.وأدّى التفجير في بلدة الخيام، إلى تضرّر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع عن مناطق وشبعا والعرقوب.وقد أُفيد عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من المنازل، شملت تحطّم زجاج النوافذ، وتخلّع بعض الأبواب، بالإضافة إلى تشققات في الجدران، نتيجة قوة العصف الناجم عن التفجير.كما طالت الأضرار مدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطّم جزء كبير من زجاج نوافذ الصفوف، ما دفع إدارة المدرسة إلى تعليق الدروس موقتا، ريثما تتم أعمال التصليح واستبدال الزجاج المتضرر، حفاظًا على سلامة التلامذة والهيئة التعليمية.وتُظهر هذه الأضرار حجم قوة التفجير، إذ امتدت تداعياته إلى المنازل والمنشآت الواقعة في البلدات المقابلة للخيام.