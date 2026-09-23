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لبنان

مع بداية فصل الخريف.. هكذا سيكون الطقس

Lebanon 24
23-09-2026 | 03:50
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يسيطر طقس خريفي متقلب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. 

ويكون الجو غداً غائماً جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة
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الجمعة:

غائم جزئياً  دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. 

السبت:

غائم جزئياً بالاجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. 

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم/ س. 

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و80٪

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29°C
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
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