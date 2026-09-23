مع بداية فصل الخريف.. هكذا سيكون الطقس

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يسيطر طقس خريفي متقلب نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.ويكون الجو غداً غائماً جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئةالجمعة:غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.السبت:غائم جزئياً بالاجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم/ س.-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29°C-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.