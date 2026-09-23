تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ساعات قلبت لبنان.. ماذا نتذكر عن 23 أيلول؟

Lebanon 24
23-09-2026 | 11:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ساعات قلبت لبنان.. ماذا نتذكر عن 23 أيلول؟
ساعات قلبت لبنان.. ماذا نتذكر عن 23 أيلول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مثل هذا اليوم، 23 أيلول 2024، دخل لبنان واحدة من أكثر المراحل دمويةً في المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله"، بعدما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته الجوية بصورة غير مسبوقة منذ حرب تموز 2006، ناقلاً مركز الثقل من المواجهات المحدودة على الحدود إلى قصف واسع طال عشرات البلدات في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى.
Advertisement
 
 
وجاء ذلك بعد أيام شديدة التوتر بدأت بتفجيرات أجهزة الاتصال في 17 و18 أيلول، ثم الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 20 أيلول التي استهدفت القيادي في "حزب الله" إبراهيم عقيل. وفي صباح 23 أيلول، بدأت موجة كثيفة من الغارات الإسرائيلية، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرات إلى سكان مناطق في جنوب لبنان والبقاع لمغادرة أماكن قال إنها قريبة من مواقع أو أسلحة تابعة للحزب.


وخلال ساعات، تحوّل القصف إلى حملة جوية واسعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه استهدف نحو 1600 هدف لـ"حزب الله"، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 492 شخصاً وإصابة 1645 آخرين في حصيلة ذلك اليوم التي أُعلنت في حينه، ما جعله اليوم الأكثر دمويةً في لبنان منذ حرب 2006.


النزوح.. المشهد الذي طبع 23 أيلول


لكن المشهد الأكثر التصاقاً بذاكرة ذلك اليوم كان النزوح الجماعي من الجنوب.


منذ ساعات الصباح، خرجت آلاف العائلات من القرى والبلدات الجنوبية باتجاه صيدا وبيروت وجبل لبنان ومناطق أخرى. حينها، امتلأت السيارات بالأطفال والحقائب والفرش والحاجيات الأساسية، فيما حملت عائلات أخرى ما استطاعت حمله وغادرت على عجل تحت وقع الغارات.
 

وتحوّل الطريق الساحلي من الجنوب باتجاه بيروت إلى طابور هائل من السيارات، فيما سُجل ازدحام استثنائي عند صيدا وعلى الطرق المؤدية شمالاً، في ما وصفته وكالة "أسوشيتد برس" بأنه أكبر موجة خروج من الجنوب منذ حرب تموز 2006.


وتروي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مثلاً، قصة عائلة احتاجت إلى 18 ساعة للوصول من منطقة صور إلى بيروت وسط الازدحام، في وقت كانت السيارات تتعطل على الطرق وعائلات تبحث عن مكان آمن تقصده.


وخلال يومين فقط من بدء التصعيد في 23 أيلول، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 90 ألف نازح جديد، يضافون إلى أكثر من 110 آلاف شخص كانوا قد نزحوا أصلاً منذ بدء المواجهات في تشرين الأول 2023. كما تحولت مئات المدارس والمراكز إلى أماكن لإيواء العائلات.


من 23 أيلول إلى الحرب المفتوحة


لم يتوقف التصعيد عند ذلك اليوم، ففي الأيام التالية، استمرت الغارات واتسعت رقعتها، وصولاً إلى 27 أيلول حين شنّت إسرائيل غارات ضخمة على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله.


وفي 1 تشرين الأول 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليات برية وصفها بأنها "محدودة وموضعية" داخل جنوب لبنان، لتدخل المواجهة مرحلة جديدة من القتال البري والغارات المكثفة والقصف المتبادل.


ومع توسع الحرب، تضخمت موجة النزوح بصورة هائلة. وبحلول 2 تشرين الأول، كانت الحكومة اللبنانية تقدّر أن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها لبنان منذ عقود.


واستمرت المواجهة طوال تشرين الأول ومعظم تشرين الثاني، قبل دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.


وهكذا بقي 23 أيلول التاريخ الفاصل في تلك الحرب: اليوم الذي تحولت فيه المواجهة الحدودية إلى حملة عسكرية واسعة، لكن أيضاً اليوم الذي انطلقت فيه مشاهد النزوح الكبير؛ طرق مزدحمة من الجنوب إلى بيروت، سيارات محمّلة بالعائلات والفرش والحقائب، ومدارس فتحت أبوابها لاستقبال آلاف الأشخاص الذين غادر كثير منهم منازلهم خلال دقائق، من دون أن يعرفوا متى سيعودون.
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك في 23 أيلول للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تلبية لدعوة ترامب.. الرئيس الصيني يزور أميركا من 23 إلى 25 أيلول
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر العراق بعد 30 أيلول؟ سيناريوهات مطروحة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الربع الاول من نهائي بطولة لبنان لكرة السلة بتقدم الحكمة على الرياضي 24-23
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

وزارة الصحة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-09-23
Lebanon24
11:26 | 2026-09-23
Lebanon24
11:18 | 2026-09-23
Lebanon24
11:00 | 2026-09-23
Lebanon24
10:52 | 2026-09-23
Lebanon24
10:47 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24