شاهدوا لحظة توقيفه.. أول فيديو لـمجرم حادثة المدينة الرياضية

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شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في محلة المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، وتوقف الفاعل#قوى_الأمنhttps://t.co/Kf5B1gOqZK pic.twitter.com/hBGnkjNCm3
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 23, 2026
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في محلة المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، وتوقف الفاعل#قوى_الأمنhttps://t.co/Kf5B1gOqZK pic.twitter.com/hBGnkjNCm3